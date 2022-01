Giro d'Italia Ciclocross: Da Rios taglia il traguardo mano nella mano con l'amico-rivale

Scene d’altri tempi sul traguardo della gara per Allievi 1° anno in quel di Ferentino (FR). Da Rios, già sicuro della maglia bianca, e Mattia Gagliardoni Proietti sono arrivati sotto la bandiera a scacchi appaiati e abbracciati, quasi fossero compagni di squadra, a suggellare un’amicizia che va ben oltre le rivalità agonistiche e che rende onore ad entrambi dopo una gara estremamente veloce e all’altezza dei colleghi del 2° anno.

L’umbro Proietti ha commentato così l’elegante e d’altri tempi gesto sul traguardo: «Sono partito abbastanza bene, alla prima curva ero in quarta posizione, eravamo io e Fabbro e Riccardo era a una decina di metri. Poi ci siamo ricompattati e abbiamo fatto tutta la gara insieme; all’arrivo il suo è stato un gesto fantastico».

Gli fa eco con queste parole l’amico-rivale il vittoriese Riccardo Da Rios, della SS Sanfiorese sicuro vincitore del Giro d’Italia della sua categorie: «Ci siamo trovati tutti e due insieme a metà della gara e quindi ho deciso di portare avanti l‘azione. Sono davvero molto felice dell’esito di questo Giro d’Italia Ciclocross». Marco Paludetti, tecnico e accompagnatore della Società Sportiva Sanfiorese: “A volte sono i ragazzi che insegnano ai grandi...è stata una bellissima giornata di sport al giro”.

Donne Esordienti

Seconda in classifica generale della categoria donne esordienti al Giro d’Italia Giorgia Pellizotti, di Mareno di Piave, figlia dell’ex professionista Franco, attuale tecnico del team Bahrain. Elisa Bianchi: «Ho sofferto non poco il caldo ma mi sono divertita tanto. Non è facile bilanciare lo sforzo con la scuola ma per fortuna riesco a ottenere buoni risultati d'ambo le parti».

1) Elisa Bianchi (Team Piton) - maglia rosa-azzurra

2) Giorgia Pellizotti (G.S. Mosole)

3) Nicole Azzetti (Team Piton)