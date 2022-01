Il Giro d’Italia torna a Treviso e la fontana di piazza San Leonardo si tinge di rosa

Treviso in rosa per l’arrivo del Giro d’Italia del 26 maggio quando terminerà la tappa Borgo Valsugana-Treviso di 146 chilometri. Su iniziativa della RCS, si è accesa la fontana di Piazza San Leonardo. Sarà l’ultima volata di gruppo compatto del Giro 2022. Prima parte leggermente ondulata con le storiche Scale di Primolano per accedere alla valle del Piave e poi attraversare la zona di produzione del Prosecco tra Valdobbiadene e Refrontolo. Ultima asperità il breve Muro di Ca’ del Poggio per giungere alla piana trevigiana e affrontare il circuito finale prima della volata conclusiva.

A Treviso la tappa ricopre un significato particolare: nel 2022 ricorrerà infatti il Centenario dalla nascita del fondatore (e celebre maglia nera) Giovanni “Nane” Pinarello, ma ci sarà pure il 60esimo compleanno dell’attuale executive presidente Fausto Pinarello, il 70 anno di Fondazione della Cicli Pinarello e con l’arrivo di tappa festeggerà il riconoscimento di “Treviso Città Europea dello Sport 2022.