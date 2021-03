La Trevigiani sarà al via dell'edizione 2021 del Giro d’Italia under 23

Giornata di grandi soddisfazioni per l’annuncio della partecipazione dell’Unione Ciclisti Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 al Giro d’Italia 2021 Giovani Under 23; tappa dopo tappa i corridori sfideranno le 15 formazioni italiane e le 14 straniere più forti per un confronto sulle strade d’Italia dal 3 al 12 giugno che finisce a Castelfranco Veneto. Una vetrina prestigiosa e spettacolare

Entusiasmo alle stelle per il presidente Renato Barzi e Roberto e Renato Campana e tutti gli sponsor del team. Ricordiamo che l’Unione Ciclisti Trevigiani ha vinto per ben tre volte il Giro d’ Italia con Roberto Sgambelluri, Mattia Cattaneo e Raffaele Ferrara, tutti passati al professionismo del ciclismo. Il responsabile tecnico Alessandro Coden: «Eravamo speranzosi ma anche tranquilli di riuscire a partecipare al Giro d’Italia, vista la qualità dei nostri atleti e dagli ultimi risultati ottenuti».

Emiliano Donadello aggiunge: «Per me è una grandissima emozione e gioia la convocazione della nostra squadra perché il Giro d’Italia è la massima manifestazione che abbiamo nella nostra categoria, ed è il sogno di tutti i ciclisti poter partecipare. Ho vinto una tappa nel 2007 come atleta con la maglia della Trevigiani, sono ritornato nel 2019 al Giro come direttore sportivo e abbiamo vinto una tappa con il padovano Fabio Mazzucco (ora professionista con la Bardiani) e siamo riusciti ad entrane nella top ten con Filippo Zana che sabato ha vinto la prima gara nei professionista. Speriamo di riuscire a conquistare qualche maglia in questa edizione: penso che la maglia più consona per noi sia quella a puntii, grazie a Luca Colnaghi che va a caccia di tappe». Ricordiamo che l’anno scorso Luca ha vinte due tappe indossando la maglia a punti finale.

Dal 2022 la Trevigiani sarà tra i team Continental

Tra i dilettanti Under 23 si aggiunge un nuovo elemento. E’ il vicentino di Mussolente Francesco Busatto. Nato il primo novembre 2002, è un buon scalatore e nelle volate di un gruppo ristretto si sa fare valere. E’ arrivato terzo al campionato veneto a San Vendemiano nel 2020 vinto dal vincentino Davide De Pretto della Borgo Molino Rinascita Ormelle e si è classificato nella top ten al Giro del Friuli. Nel 2019 è arrivato terzo nella gara di fine stagione a Marostica, dove c’è molta salita.

Ma le novità non sono finite con l’ingaggio di Francesco Busatto. Roberto Campana, nuovo sponsor della Uc Trevigiani, ha annunciato che nel 2022 i corridori gareggeranno nella categoria Team Continetal. Campana l’ha comunicato durante la trasmissione Teleciclismo di giovedì 11 marzo, che ha fatto registrare ascolti record: «Non sponsorizziamo una squadra solo per un anno, ma ci piace farlo in mondo continuativo». Così Treviso avrà la società ciclistica che si merita per l’elevata passione del ciclismo: gli atleti dell’Uc Trevigiani potranno correre anche nei professionisti grazie al contributo della Campana Imballaggi e Geo&Tex 2000.

«Abbiamo ingaggiato Francesco Busatto perché so delle sue qualità da scalatore e nei gruppetti in fuga sa farsi valere»: commenta il direttore sportivo Alessandro Coden.

E’ il dodicesimo corridore nella pattuglia Under 23. Dopo la vittoria di Luca Colnaghi a Tripetetolo (Lucca), l’Unione Ciclisti Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 prosegue alla volta del Piemonte con l’obiettivo di centrare un’altra vittoria al 2° Trofeo Fubine Porta del Monferrato a Fubine Monferrato (Alessandria), organizzato dal Velo Club Novarese. Il circuito di 16 km da ripetersi 9 volte per un totale di 144 km ha un percorso ondulato con strappi da 500 metri, vedrà schierarsi al via le categorie elite e under 23, con partenza alle ore 13. Il direttore sportivo Alessandro Coden schiererà la seguente formazione: Nicola Battistello, Daniel Cassol, Cristofer Pellegrini e i fratelli Andrea, Davide e Luca Colnaghi. Proprio Luca Colnaghi vinse lo scorso anno a Fubine.