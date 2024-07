Val d'Aosta, Zamperini secondo al termine della seconda tappa

Fuga a cinque nella seconda tappa del 60° Giro della Valle D’Aosta con arrivo a Borgofranco d’Ivrea: primo il professionista Federico Biagini (Csf Faizanè, guidata dal nostro ex direttore sportivo Mirco Rossato), secondo Edoardo Zamperini, campione italiano Under 23, della Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, con il tricolore della nazionale. Terzo Diego Bracalente del Team Mbh Bank Colpack Ballan CSB. Nella classifica generale al comando rimane il Kazakistan Ilkhan Dostiyev (Astana Qazaqstan), secondo Ludovico Crescioli, quinto Simone Roganti, nono Filippo Roganti, undicesimo Matteo Scalco della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. 25° Edoardo Zamperini a 1’18”.

Negli ultimi venti chilometri la fuga è a cinque, Bracalente, Gruszczynski, Lucas Towers (Caja Rural), Biagini e Zamperini. Edoardo Zamperini ci ha fatto morire tutti qua a Treviso (non solo per il caldo). “Con Towers e Biagini abbiamo provato ad attaccare quando abbiamo visto che gli uomini della Wanty Re UZ Technord stavano tentennando – dice Zamperini – conosco bene Federico (Biagini) che era mio compagno di squadra lo scorso, sapevo che era veloce e mi sono quasi rassegnato. Ma non si sa mai. Mi sono buttato nella volata a capofitto e purtroppo avete visto com’è andata. Avevo scrutato l’arrivo sulla cartina e sapevo che dopo la curva a destra c’erano 500 metri dall’arrivo. Così è andata. La fuga è cominciata a 40 chilometri dalla fine”. Da domani si sale. “Dai, io le mie soddisfazioni me lo sono tolte. Nei prossimi giorni chissà come butta. Ma non escludo niente…”. “Siamo soddisfatti e orgogliosi di ciò che sta realizzando Edoardo - commenta il presidente Ettore Renato Barzi - è andato al Giro con una buona condizione e speriamo riesca a portare a Treviso una bella vittoria. In bocca al lupo”.

Filippo Rocchetti, direttore sportivo dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, commenta soddisfatto: “Zamperini e Biagini erano miei atleti lo scorso anno. Sapevo come sarebbe andata a finire. “Zampe” ha fatto bene ad attaccare negli ultimi chilometri, perché con Biagini era pressoché spacciato. Comunque ha dimostrato che la condizione c’è”. In chiave di classifica Filippo Rocchetti fa un po’ di conti: “Quella di domani è la tappa che “spacca” la corsa specialmente sul Colle di San Carlo situato a 20 chilometri dal traguardo. Secondo me sono da temere il belga Duarte Marivoet (31°), lo spagnolo Pablo Arias Torres (55°) e il vincitore del Giro Next Gen Jarno Wydar che anche se ha detto che ha avuto il covid, bisogna temerlo lo stesso. E qualcun altro che è in condizione. Occhio anche al clima. Domani arrivano in quota, quindi fa un po’ più fresco, ma in questi due giorni Edoardo mi ha detto che ha fatto caldo”. Chi vivrà, vedrà. Oggi c’è la Sarre-Pré-Saint-Didier (Verrand) di 129,5 chilometri

ORDINE D'ARRIVO

1 BIAGINI Federico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè 03:11:24, 2 ZAMPERINI Edoardo Italy + 00, 3 BRACALENTE Diego Team MBH Bank Colpack Ballan + 02, 4 TOWERS Lucas Caja Rural-Alea + 02, 5 GRUSZCZYNSKI Filip Biesse-Carrera + 04, 6 DEBRUYNE Ramses Alpecin-Deceuninck Development Team + 12, 7 STEDMAN Travis Q36.5 Continentale Cycling Team + 12, 8 GRIMOD Etienne Biesse-Carrera + 12, 9 PETTITI Nicolo Biesse-Carrera + 12, 10 GUALDI Simone Wanty-ReUz-Technord + 12