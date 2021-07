Giro del Veneto, Alessio Portello vince la tappa Trissino-Castelfranco Veneto

Il 19enne ciclista della Zalf Euromobil Désirée Fior, al primo anno tra gli Under 23, a superato Cristian Rocchetta della General Store e Matteo Pongiluppi della Gallina Ecotek Colosio

Alessio Portello, 19enne della Zalf Euromobil Désirée Fior, friulano del primo anno dei dilettanti Under 23, ha vinto la terza tappa del Giro del Veneto che si è corsa da Trissino a Castelfranco Veneto. Il vincitore ha superato Cristian Rocchetta, della General Store, e Matteo Pongiluppi della Gallina Ecotek Colosio. Luca Colnaghi arriva al nono posto, nonostante avuto problemi al cambio in volata, e conserva la maglia ciclamino della classifica a punti e il terzo posto in classifica.

Domenica 9 maggio la prima vittoria di Alessio Portello tra gli Under 23. Il giovane velocista della Zalf Euromobil Désirée Fior si è imposto sul traguardo di Vigasio (Vr) finalizzando al meglio il lavoro del treno della formazione diretta da Mauro Busato, Ilario Contessa e Gianni Faresin. Con Portello la Zalf raggiunge nove vittorie in questa stagione, otto secondi posti, sette terzi posti. Matteo Zurlo conserva la maglia del primato.

Ordine d'arrivo

1° Alessio Portello (Zalf Euromobil Désirée Fior) 2h50'05"

2° Cristian Rocchetta (General Store)

3° Matteo Pongiluppi (Gallina Colosio)

4° Giulio Masotto

5° Luca Regalli (Iseo Rime Carnovali)

6° Nicolò Parisini (Beltrami)

7° Francescoi Di Felice (Mg K Vis)

8° Francesco Pirro (Maltinti)

9° Luca Colnaghi (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

10° Davide Finetti (Northwave)

Classifica generale

1° Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2° Riccardo Verza (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 6"

3° Luca Colnaghi (Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000) a 1'33"

4° Cristian Rocchetta (General Store) a 3'26"

5° Matteo Baseggio (General Store)

6° Lorenzo Visintainer (General Store)

7° Riccardo Lucca (General Store) a 3'32"

8° Riccardo Tosin (General Store)

9° Giulio Masotto (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 3'34"

10° Edoardo Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior)

Venerdì la quarta tappa con partenza alle ore 13.30 da Montegrotto Terme (Pd) a Trissino (Vi) di 128 chilometri.