Giuseppe Fascicolo nel weekend debutta nel Super Trofeo Lamborghini

Il coneglianese Beppe Fascicolo torna in pista. Nel fine settimana del 7-9 agosto il pilota debutterà nel campionato Super Trofeo Lamborghini Europa sul circuito di Misano che ospita il primo round stagionale. Dopo aver partecipato al Ferrari Challenge e al Trofeo Maserati, il pilota trevigiano torna a correre in un monomarca.

Beppe salirà a bordo della Lamborghini Huracán GT3 Evo, con un V10 di 5.2 L da 620 cavalli, schierata dal team belga Boutsen Ginion. A condividere l’esperienza e l’abitacolo ci sarà Claude-Yves Gosselin. Per Fascicolo continua quindi l’accostamento alle corse con vetture di prestigio. In passato infatti ha corso con Ferrari, con la Maserati GranTurismo MC Trofeo e GT4, mentre lo scorso anno ha disputato il Campionato Italiano Gran Turismo con BMW M4 GT4.

“Finalmente si torna a correre – dichiara Fascicolo – è stata una stagione tribolata, per tutti quanti. I motori si riaccendono, dopo i vari rinvii a causa dell’emergenza Covid-19. Ho tanta voglia di tornare ad esprimermi in pista, ma sono consapevole che avrò tra le mani una vettura molto potente e impegnativa. Ho molto da imparare in questo nuovo campionato, per me completamente nuovo. In questi mesi ho avuto la possibilità di provare la vettura solo in una occasione, quindi ci sono molte cose da imparare”. Il calendario è intenso e dopo la partenza dal Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, si passerà il 5 settembre in Germania al Nuerburgring, l’11 ottobre a Barcellona, 24 ottobre a Spa Francorchamps e chiusura 15 novembre al Paul Ricard in Francia.

“Misano – aggiunge Fascicolo - è un circuito che sicuramente non è nella lista dei miei preferiti. Quantomeno ho il vantaggio di conoscere il tracciato avendo già disputato altre gare. Sarà influente il caldo che potrà condizionare le prestazioni di noi piloti e dovremo dosare le nostre forze. Questa nuova esperienza è sicuramente intrigante. Cercherò di non commettere errori e di restare concentrato durante tutto il weekend. Il nostro obiettivo è quello di prendere subito punti e di essere tra i protagonisti nella categoria Am”.

Programma: venerdì prove libere dalle 14.40 alle 15.40 e dalle 20.05 alle 21.05. Sabato sessione di qualifiche 1 dalle 14.20 alle 14.40, qualifiche 2 dalle 14.50 alle 15.10 e Gara 1 dalle 20.45 alle 21.35. Domenica Gara 2 dalle 13.20 alle 14.10. Il primo round del Super Trofeo Lamborghini sarà in diretta streaming sul canale YouTube di Lamborghini SquadraCorse.