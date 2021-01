Calcio dilettanti, Giuseppe Ruzza confermato presidente regionale

Giuseppe Ruzza è stato confermato presidente del comitato regionale Veneto LND-FIGC. Terzo mandato consecutivo per Ruzza, che insieme alla sua squadra di governo guiderà il calcio dilettantistico regionale fino al 2024.

Il verdetto arriva al termine dell'assemblea elettiva delle società svoltasi questa mattina in videoconferenza. Partecipanti alla tornata elettorale 422 club sui 671 aventi diritto (62,9%), hanno votato per Ruzza 401 società (pari al 95% dei presenti), 12 le schede bianche. Insieme al presidente, confermati anche i Consiglieri Regionali Patrick Pitton (per Vicenza e Bassano del Grappa), Francesco Cecconello (Padova), Roberto Mamerti (San Donà/Portogruaro), Dario Ortolan (Treviso), Dino Tamai (Venezia), Maurizio Giacomelli (Belluno), Argentino Pavanati (Rovigo). Rieletto anche il Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Paolo Tosetto, mentre i volti nuovi della squadra di governo sono quelli di Ilaria Bazzerla, neo Consigliere Regionale per Verona, e Michele Di Giambattista, che assume l’incarico di Responsabile Regionale del Calcio a cinque.

Queste le parole di Giuseppe Ruzza nel giorno del suo insediamento: «La soddisfazione per questo terzo mandato è tantissima, evidentemente le società hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto fin qui. In un momento così complesso la decisione di candidarsi nasce dalla coscienza del ruolo che siamo chiamati a ricoprire: vogliamo portare a termine il percorso che abbiamo iniziato e dare un po’ di speranza e di entusiasmo ad un movimento che oggi ne ha assoluto bisogno. Grazie agli strumenti tecnologici in questi mesi siamo riusciti ad arrivare a casa di tutte le società e abbiamo capito che da soli non possiamo avere la pretesa di compiere le scelte più giuste. È fondamentale lavorare in sinergia con i club, per questo uno dei primi punti del programma che attueremo è la creazione di una consulta che non sia solo sportiva ma anche formata da esperti e tecnici esterni».

L'assemblea delle società venete ha eletto anche i delegati assembleari (effettivi Simonetta Baldissera, Paola Gazzi, Gian Marco Volpato, Maurizio De Tomi, Enrico Collarin, Mauro Annechini, supplenti Pierpaolo Andreola, Luigi Moletta, Francesco Gumiero, Matteo Baruzzo) e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (effettivi Giovanni Bottecchia, Alessandro Bares, Enrico Savio, supplenti Michele Sessolo, Leopoldo Fogale). Designati, infine, i candidati alla carica di Presidente (Cosimo Sibilia), Vicepresidente Vicario (Ettore Pellizzari) e Vicepresidente in rappresentanza dell'Area Nord (Antonello Cattelan) della Lega Nazionale Dilettanti, di Consigliere Federale per l'Area Nord (Florio Zanon), Consigliere Federale Nazionale (Stella Frascà e Daniele Ortolano), Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della LND (Gabriele Pecile), Delegato Assembleare Effettivo (Sofia Pagin) e Supplente (Lorenzo Barbon) in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico per l'Area Nord