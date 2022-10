Benetton Rugby, disfatta in Scozia: i Glasgow Warriors vincono 37-0

Nel round 7 di United Rugby Championship 2022/2023, i biancoverdi giocano allo Scoststoun Stadium, tana dei Glasgow Warriors. Sia Leoni che Warriors fanno parte dello “shield” italo-scozzese con Edimburgo e Zebre Parma. Nel primo turno di campionato a Monigo il Benetton Rugby vinse 33-11 contro Glasgow.

La cronaca del match

Pronti, via e Glasgow sfrutta l’indisciplina dei Leoni per entrare nei 22 dei biancoverdi, ma la difesa del Benetton Rugby tiene. In ogni caso i Warriors passano avanti con la corsa in campo aperto di Vailanu che sfugge ad un paio di placcaggi dei trevigiani. Miotti non trasforma. Nella pioggia scozzese, Glasgow affonda nuovamente grazie alla velocità dei trequarti, però Duvenage e soci resistono. Il possesso è a favore dei Warriors e superata la metà del primo tempo c’è una punizione per i padroni di casa. Miotti piazza a dovere e gli scozzesi vanno oltre il break sull’8-0. I Leoni non riescono a dare sfogo al loro attacco da drive. Allora Glasgow risale metri e con il duo Miotti-Cancelliere sigla la seconda meta. Miotti trasforma e l’arbitro gallese Evans ammonisce Rhyno Smith per placcaggio alto. Glasgow approfitta della superiorità numerica e McDowella va in meta. Miotti converte, così i Warriors chiudono il primo tempo avanti 22-0.

Inizia la ripresa e Gallo prende il posto di Tetaz, oltre ad Arroyo che subentra a Zani. Si torna in 15 contro 15, ma l’arbitro gallese Evans stavolta ammonisce Gallo per un fallo in una maul scozzese dentro i 22 dei biancoverdi. Dal drive conseguente Fraser Brown appoggia l’ovale per la meta del bonus offensivo per Glasgow. Miotti non trasforma. Sul sintetico scozzese entra Garbisi per capitan Duvenage. C’è spazio anche per Izekor e Watson per Pettinelli e Riera. Intanto i Warriors trovano un’altra meta, sempre da drive per la doppietta di Vailanu. Miotti non converte. Girandola di cambi per il Benetton, con Watson e Izekor per Riera e Pettinelli. Glasgow infine va in meta con la corsa di McLean, Miotti non centra i pali. Alla fine sarà 37-0 per i Warriors. Ora per il Benetton Rugby la pausa di novembre con gli impegni dell’Italia nelle Autumn Nations Series a prendere le luci dei riflettori.