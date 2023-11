Glorie del ciclismo Triveneto, svelati i premiati della 47esima edizione

Saranno i giovani atleti trentini Edoardo Caresia, campione italiano allievi appartenente al Gruppo Sportivo Forti e Veloci di Trento; lo junior Lorenzo Mottes, anche lui tricolore dell'Unione Sportiva Montecorona di Giovo e l'allieva friulana Chantal Pegolo del Gruppo Sportivo Bike Friuli di Cividale ad essere premiati domenica 12 novembre, alle ore 12, presso l'Antica Postumia, di Fanzolo, in occasione della 47esima edizione dell'incontro dell'Associazione Glorie del Ciclismo Triveneto, guidata dal mitico Mario Beccia. Il Premio riservato alle società andrà, invece, al sodalizio vicentino Veloce Club Città di Marostica. L'iniziativa, nata il 17 novembre del 1974 grazie all'impegno dei compianti Giovanni Pinarello e Angelo Coletto, è stata portata poi avanti da Renato Giusti, Aurelio Cestari e ora da Mario Beccia.

L'associazione Glorie del Ciclismo Triveneto, che raccogli atleti del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, Trentino ed Alto Adige, inoltre, da alcuni anni intende premiare personaggi e atleti che si sono distinti nel sociale e nello sport e quest'anno il riconoscimento destinato ai "Soci Fedeli" sarà attribuito all'ex corridore vicentino di Arcugnano, Romano Tumellero professionista dal 1969 al 1973. Tra gli ospiti del 47° Ritrovo delle Glorie del Ciclismo del Triveneto ci saranno i campioni Alessandro Ballan, Francesco Moser, Renzo Ulivieri, Gianbattista Baronchelli, Gilberto Simoni, Maurizio Fondriest e Pierino Gavazzi. La manifestazione è stata organizzata grazie anche al sostegno della GSG, della FDB Maglieria Intima, dell'Impresa Sansiro Milano, dalla Tenuta Vanzella, del Club 88-Maglieria Antonella, della Sara Sport Line, da Ai Galli, dal Lago Le Bandie e dall'Hotel Garden. Per l'occasione, a partire dalle ore 11.15, sarà allestita una apposita struttura per la presentazione delle nuove candidature per le successive elezioni e procedere quindi alle votazioni.

Glorie del Ciclismo Triveneto

Il gruppo operativo è composto dal Referente Mario Beccia; dal Presidente Onorario, Alcide Cerato e quindi da i Componenti Simone Fraccaro, Alessandra Cappellotto, Aurelio Cestari, Flavio Miozzo, Mara Mosole, Giuliano Cazzolato, Francesco Moser, Tullio Bertacco, Italo Bevilacqua, Dino Borgobello, Aldo Beraldo, Renato Giusti, Luciano Dalla Bona, Adriano Filippi, Daniele Martin, Romano Tumellero, Giovanni Biasion e Walter Pettorosso.