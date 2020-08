Il 36enne Graceni è il nuovo allenatore della Rappresentativa Calciotto TV

E' Klaudio Graceni il nuovo allenatore della Rappresentativa Calciotto TV, la selezione trevigiana dei migliori giocatori di calcio a 8 impegnata da anni nei più grandi eventi nazionali ed internazionali. L'investitura ufficiale è arrivata direttamente dal Team Manager della Nazionale Italiana di calcio a 8 Massimiliano Cattarin, patròn del calciotto della marca: “Klaudio è un vincente, lo ha dimostrato in questi anni ed ha una conoscenza importante del parco giocatori e del sistema calciotto. Il nostro programma è ambizioso, vogliamo esserci da protagonisti e credo che mister Graceni sia la persona giusta per guidare la nostra Rappresentativa!” ha dichiarato Cattarin durante la presentazione.

Per Klaudio Graceni, 36 anni, è un'occasione importante dopo le ultime stagioni alla guida dello Spartak Chispa con il quale ha vinto Campionato di Serie A, Csen Treviso Cup e Supercoppa: “Sono onorato di entrare a far parte di questa Società – dichiara Graceni – Non vedo l'ora di cominciare! Ci saranno molte novità ma è ancora presto per parlarne, sicuramente avrò un confronto diretto con tutti i club trevigiani. Dovremo affrontare alcune delle squadre più blasonate ed importanti d'Italia e d'Europa, ci faremo trovare pronti!”. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la Christmas Cup 2020, tradizionale appuntamento pre-natalizio che ormai da 6 anni mette a confronto la Rappresentativa Calciotto TV con le più grandi squadre italiane; lo scorso anno fu vittoria trevigiana con il 3-1 rifilato alla Reer Torino ma negli anni si sono succedute Società del calibro della S.S.Lazio Calcio a 8, Ilike Pesaro e molte altre.

Per i calendari internazionali bisognerà invece aspettare l'autunno per avere l'ufficialità delle date ma sicuramente Treviso sarà impegnata in Russia a maggio 2021 per la Continental Football League e a Roma a luglio 2021 per la Marco Aurelio Rome International Cup. Lunedì 31 agosto verrà infine presentato lo staff completo della Rappresentativa Calciotto TV, mentre dal 14 settembre via poi ai Campionati di Serie A, Serie B ed alla Csen Treviso Cup.