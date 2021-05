Al 9° Gran Premio Nazionale F.W.R. Baron guida Bruttomesso

La 5^ edizione del Trofeo Città di San Martino di Lupari, valida il 9° Gran Premio Nazionale F.W.R. Baron-Progetto Giovani Juniores svoltasi domenica 9 maggio e vinta dal vicentino e campione veneto Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita Ormelle), ha portato importanti cambiamenti ai vertici della classifica provvisoria del prestigioso Circuito Internazionale voluto dalla famiglia di Fiorella, Wais, Ronny e Rino Baron. Una situazione che ha reso ancora più interessante il Challenge che rappresenta il trampolino di lancio per i giovani campioni del futuro. Grazie al successo ottenuto domenica nella cittadina padovana Bruttomesso si è portato al comando della classifica con 30 punti seguito a tre lunghezze (27) dal compagno di squadra e secondo classificato a San Martino di Lupari, Lorenzo Ursella. Distanziato di 6 punti dal capoclassifica il lombardo Dario Igor Belletta del Gs Junior Team e di 8 il rappresentante della compagine toscana Team Franco Ballerini, Martin Svrcek, con 22. Quest'ultimo, infatti, era al comando della graduatoria prima dell'appuntamento padovano. Alle loro spalle il piemontese Manuel Oioli (Bustese Olonia) ed il trevigiano Samuele Bonetto (Giorgione) rispettivamente con 17 e 15 punti.

Domenica 16 maggio fari puntati sulla corsa internazionale Eroica Juniores, Siena-Montalcino (di 109 km con partenza alle 14 dalla Fortezza Medicea) corsa che ha sostituito il 36° Gran Premio Sportivi di Sovilla-la Piccola Sanremo di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Da rilevare che nella prossima gara, come previsto dal regolamento del 9° Gran Premio Nazionale F.W.R. Baron-Progetto Giovani Juniores, saranno assegnati 20 punti agli azzurri convocati ufficialmente e per questo potrebbero verificarsi ulteriori importanti cambiamenti ai vertici della classifica del Superprestige. Quindi un Circuito avvincente quello messo a punto nell'edizione 2021 da Rino Baron e dalla sua famiglia che sta polarizzando le attenzioni di un settore che rappresenta sotto tutti gli aspetti il futuro prossimo del ciclismo.