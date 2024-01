Gran Raid Prealpi trevigiane 2024: iscrizioni aperte, fino al 31 gennaio con lo sconto

C’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi alla 12^ edizione del Gran Raid Prealpi trevigiane usufruendo di uno speciale sconto sulla quota di adesione alla corsa in programma domenica 19 maggio. Lo comunica lo staff organizzatore, presieduto da Guido Perin. «In questo modo – spiega il presidente dell’associazione che ha da poco rinnovato il direttivo con l’ingresso di nuovi soci che daranno ulteriore lustro alla manifestazione – premiamo gli aderenti più fedeli e affezionati al Prealpi Trevigiane e diamo ufficialmente il via ai preparativi del nostro Gran Raid diventato ormai una classica, omologata da Itra, il massimo organismo del trail running, che permetterà ai concorrenti della gara lunga di acquisire punti qualificanti per le gare maggiori».

Tre i percorsi previsti: 72 km con dislivello positivo di 4750 m partenza da Segusino e scalata al Col Visentin (4 punti Itra assegnati); 52 km con dislivello positivo di 3100 (3 punti); 20 km con dislivello di 1050 m con partenza da Revine Lago (1 punto). Tutte le gare sono ufficialmente qualificanti per la UTMB (Ultra trail Monte Bianco). Una delle note che caratterizza fin dal 2018 il Gran Raid Prealpi Trevigiane è l’abbinata con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, coinvolto grazie all’iniziativa “Corro con Te”. Un sorteggio abbina i pettorali degli atleti che aderiscono con gli ospiti della struttura vittoriese; al termine della corsa avviene la consegna in una sorta di staffetta. Un’iniziativa che ha fatto nascere delle storie di amicizia che durano nel tempo.

«Ci sono dei valori che vanno oltre la mera competizione agonistica e che ci stanno particolarmente a cuore perché creano profondi legami con il territorio» conclude Perin, ringraziando quanti, a partire dal main sponsor Concessionaria Carraro, si impegnano a supportare l’organizzazione di un evento capace di richiamare ogni anno i migliori runner nazionali ed europei. Info e iscrizioni sul sito web www.granraid.it.