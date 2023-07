I giocatori del Green Garden vincono a Silea con Opi, finale al Tcvo e due titoli al TTT

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

All’Area 8 Business Center di Silea il giocatore del Green Garden Riccardo Opi si aggiudica la competizione. Alla sua prima apparizione da seconda categoria, fa subito centro. La finale con Filippo Boer dell’Eurosporting Treviso la chiude in due set 6/4 6/2. Terzi posti per Marco Lorenzon dell’Eurosporting e Filippo Moggian-Barban del Tc Mestre. La finale del 3° Memorial Tombacco andata in scena Venerdì 21 vedeva di fronte il bassanese Tommaso Gabrieli e l’italo-britannico con tessera Green Garden Gschwendtner Jeremy Henri in cerca del suo 4° successo. Due set tiratissimi 7/5 7/6 hanno consentito al vicentino di portarsi a casa l’ottimo montepremi messo a disposizione dal Tcvo di San Vendemiano. Terzi posti per gli altri bassanesi Francesco Salviato e Matteo Dal Zotto. Al Treviso Tennis Team ex Dlf questi i risultati del giovanile diretto da Andrea Pieratti. Nell’under 10 maschile Thomas Gatto del Sernaglia con Federico Borgo padovano del San Paolo. Nell’under 12 il pigliatutto Lorenzo Genna del Volpago con Leone Crestani dei Comunali di Vicenza; nell’under 14 il draw più partecipato con ben 22 giocatori, finale tutta Green Garden tra Nicolò Zavan e Edoardo Novello. Nell’under 16 il bassanese Lorenzo Scalettari al terzo set con Alessandro Zelenokhat del Pedavena. Nell’under 10 femminile Teresa Novello del Green Garden con Sofia Turcanu del Plebiscito di Padova; nell’under 14 Elisa Agostini del Belluno in due set con Matilde De Vincenzo del Mogliano che vince il draw dell’under 16 in due set con Gloria Cuogo del Green Garden. TORNEI IN CORSO Allo Sporting Life Center nel 4^ maschile e femminile con 145 giocatori Lunedì 24 semifinali. Alle 19 quelle del maschile tra Pietro Andreatta-Michele Ballarin e Da Rold Andrea-Manuel Barbon. Alle 20.30 quelle del femminile tra: Stefania Clara Mocirla-Vittoria Boer e Lorena Rebeschini-Greta Maria Biliato. Fino al 26/7 a Volpago ci sono i quarti di finale dell’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Alle 18.00 Nicola Ghedin-Matteo Dal Zotto, Alessandro-Ragazzi-Gregorio De Gasper. Non prima delle 19.30 Francesco Salviato-Lorenzo Favero e Marco Speronello-Henri Jeremy Gschwendtner semifinale mancata al Tcvo. Quest’ultima gara non effettuata per un posticipo di Speronello concomitante dell’Open di Bardolino dove il montelliano è giunto a quota 106 successi. E proprio ieri a Verona ha fatto la sua seconda apparizione in Atp giocandosi la wild card contro il pari categoria cremasco Samuel Vincent Ruggeri con il quale ha perso al terzo set. Iniziato a Villa Guidini fino al 4/8 torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 133 i giocatori a disposizione di Pasquale Glorioso. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto.