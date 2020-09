Guinness Pro14, il Benetton Rugby inizierà la nuova stagione contro l'Ulster

Era stato previsto ancora a giugno, mercoledì è giunta la conferma: venerdì 2 ottobre comincerà la stagione sportiva 2020/2021 del Guinness PRO14. Il direttivo del torneo ha ufficializzato le date delle prime otto giornate della competizione, quindi da inizio ottobre a fine novembre, sottolineando poi che i derby nazionali si svolgeranno come solitamente accade nel periodo natalizio. Con protocolli rigorosi definiti per l’allenamento, la logistica dei giorni di gara, i viaggi tra un paese all'altro e l’incontro stesso, PRO14 Rugby è fiduciosa che l'avvio della competizione per l'annata 2020/2021 andrà per il meglio. Il Benetton Rugby ha disputato l'ultima gara della stagione 2019/2020 domenica 30 agosto e comincerà la sua avventura nel nuovo campionato venerdì 2 ottobre fuori casa contro Ulster Rugby. La seconda giornata dei biancoverdi è programmata per sabato 10 ottobre contro i campioni in carica di Leinster.

Format del torneo e calendario

Al momento la stagione 2020/21 ha un calendario definitivo fino all'ottavo round, fissato per lunedì 30 novembre, e provvisorio fino all'undicesimo round. Nelle prossime settimane il direttivo della competizione dovrebbe stilare i turni successivi, con i due derby nazionali contro le Zebre Rugby che cadranno come spesso succede nel periodo natalizio. Il torneo manterrà sempre il solito format per quanto riguarda le due conferences che non saranno modificate rispetto a quelle di un anno fa, vista la decisione di modificare le formazioni dei due gironi ogni due anni.

Attualmente sono 12 le franchigie coinvolte - dei paesi Italia, Scozia, Galles e Irlanda - nell'avvio del torneo, mentre per quanto riguarda le franchigie sudafricane, i Southern Kings non prenderanno parte al Guinness PRO14 2020/2021. Il direttivo del torneo e la federazione sudafricana stanno discutendo sulla possibilità di inserire una nuova franchigia sudafricana nella competizione a partire dal 2021. Come conseguenza delle restrizioni governative del paese sudafricano e le limitazioni nei viaggi intercontinentali per la pandemia da Covid-19, le prime undici partite della nuova stagione di Guinness PRO14 si disputeranno solo tra squadre europee. L'intenzione del board del torneo è quella di far giocare le squadre del Sudafrica dal gennaio del 2021. Il calendario attualmente definito su: https://www.pro14.rugby/match- centre/2020/1

Monday Night

Grande novità del Guinness PRO14 2020/2021 riguarda l'introduzione del monday night. Dal terzo all'ottavo round avranno infatti luogo diverse partite fissate per lunedì sera. Ciò è stato deciso in primis per garantire alle squadre almeno sei giorni di riposo tra una partita e l'altra, inoltre per evitare che vengano disputati dei match di Guinness PRO14 durante la stessa giornata in cui si svolgeranno impegni internazionali; nel caso del Benetton Rugby le partite dell'Italrugby. Per di più, il monday night è stato colto dal board del Guinness PRO14 come una grande opportunità per far crescere l'appeal del torneo dando un'importante continuità d'offerta televisiva agli spettatori.

Dominic McKay, presidente del Torneo Guinness PRO14, ha dichiarato: "Grazie al buy-in e al supporto del nostro team e dei broadcaster crediamo di aver fornito una soluzione innovativa alle sfide che ci vengono proposte dal calendario internazionale di rugby. Giocare il lunedì sera rende il Guinness PRO14 come una piattaforma unica nel mercato del rugby e ci permette di sfruttare al meglio il gioco in un momento così impegnativo per il nostro sport". "Il compito di assemblare questi aspetti in un così breve lasso di tempo - prosegue McKay - è stato immenso dato gli strumenti coinvolti e vorrei ringraziare il direttore del torneo David Jordan e la sua squadra per il loro lavoro instancabile che ci ha permesso di arrivare a questo punto".

Martin Anayi, CEO del Guinness PRO14, ha poi detto: "In un momento di tale incertezza siamo incredibilmente grati ai nostri broadcasters partner e sponsor per il loro continuo sostegno. Nessun affare è stato colpito dalla pandemia, ma lo spirito di squadra e la volontà dimostrati dalle nostre emittenti, il nostro title sponsor Guinness e partner come Gilbert e Macron sono stati davvero incoraggianti. Lo sport è importante come non lo è mai stato nella società, i nostri partner lo riconoscono e sono desiderosi di svolgere un ruolo vitale ruolo nel mantenere il rugby in prima linea".

I primi undici round:

1° turno: venerdì 2 ottobre ore 21.15 Ulster Rugby-Benetton Rugby

2° turno: sabato 10 ottobre ore 18.15 Benetton Rugby-Leinster Rugby

3° turno: venerdì 23 ottobre ore 21.15 Benetton Rugby-Scarlets

4° turno: domenica 1 novembre ore 17.30 Connacht-Benetton Rugby

5° turno: sabato 7 novembre ore 15 Benetton Rugby-Munster Rugby

6° turno: lunedì 16 novembre ore 21.15 Cardiff-Benetton Rugby

7° turno: domenica 22 novembre ore 16 Ospreys-Benetton Rugby

8° turno: lunedì 30 novembre ore 19 Benetton Rugby-Dragons

9° turno: 26/27 dicembre Zebre Rugby Club-Benetton Rugby

10° turno: 2/3 gennaio Benetton Rugby-Zebre Rugby Club

11° turno: 9/10 gennaio Glasgow Warriors-Benetton Rugby

*tutti gli orari sono da intendersi come orario italiano

Vendita biglietti delle gare

Nei prossimi giorni il Benetton Rugby provvederà a diramare indicazioni utili alla vendita dei biglietti delle gare casalinghe che vedranno i Leoni coinvolti a Monigo per la stagione 2020/2021 di Guinness PRO14, secondo le nuove disposizioni governative in materia di presenza del pubblico allo stadio.