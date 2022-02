HP Sport sarà al via del ‘Colli Trevigiani’ con due equipaggi che puntano in alto

Un ritorno all’antico con fiducia nel futuro: è questo il senso nel riproporre una gara che ha segnato un paio di generazioni a cavallo del cambio di millennio (1993-2009), stiamo parlando del Rally Colli Trevigiani che vedrà nel weekend protagonista HP Sport con due equipaggi. La struttura sportiva laziale schiera per l’occasione la coppia Davide Baldin - Delfi Carraro, decisi a ben figurare con la nuovissima Renault Clio A7, dopo la sfortunata prestazione al rally di Scorzè nella passata stagione. L’altro equipaggio al via è invece composto da Matteo Bernardi e Luca Della Costa iscritti con una Renault Clio Ragnotti N3. La gara dal grande fascino si sviluppa lungo il tracciato che unisce le province di Belluno e Treviso con la prova del Monte Tomba da Alano di Piave a Cavaso del Tomba. Tre le prove speciali da ripetere 2 volte si svolgeranno tutte nella giornata di domenica 20 febbraio: PS. 1/4 “Ca’ Mostaccin” (8,53 km); PS: 2/5 “Montello” (7,34) e PS. 3/6 “Monte Tomba” (11,47). Il programma prevede sabato 19 febbraio le verifiche tecniche al parco assistenza di Pederobba (8:30 – 13:00), lo shakedown a Pederobba, via Monfenera (2,4 km con un massimo di 5 passaggi (9:30-12:00 e 13:30-16:00). Cerimonia di partenza a Cavaso del Tomba (Treviso) alle ore 19:01, dove faranno ritorno domenica pomeriggio dalle ore 16:20.