I blu fioi baseball Ponzano Veneto per uno sport sano, corretto ed etico

La squadra di Baseball dei Blufioi Ponzano Veneto è stata premiata a Venezia dall’assessore Regionale Cristiano Corazzari e dai padroni di casa del FC Venezia Calcio al concorso "Disegna a fumetti la Carta etica dello sport veneto", per un modello di sport sano, corretto ed etico Il progetto giunto alla 4^ edizione, in collaborazione con UNPLI – Comitato Pro Loco Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, CONI – Comitato Regionale Veneto e CIP-Regione Veneto, premia i migliori elaborati grafici aventi per oggetto la descrizione “a fumetti” di uno dei 14 articoli della “Carta Etica dello sport veneto”. I Blu Fioi si sono classificati al secondo posto tra le società sportive, premiati con un attestato e un corrispettivo economico per un elaborato grafico sull’inclusione sportiva e sociale raccontata tra le pieghe di una appassionante partita di baseball tra passato e futuro. Gli altri premi sono andati ad una societa di Baskin (Vicenza) e di avviamento allo Sport (Rovigo) Grande soddisfazione dei Blufioi Ponzano Veneto per la scelta del comitato Carta etica dello Sport Veneto di premiare il Baseball e il modello di inclusione descritto nel fumetto “lo sport è uguale per tutti “. I Blufioi Baseball Ponzano Veneto hanno un importante settore giovanile a partire dai piccoli del Minibaseball (5 anni) fino agli under 18. Hanno una squadra Seniores che partecipa al campionato federale Baseball di serie C. www.blufioi.it info@blufioi.it