I risultati della 1^ giornata della serie C delle quattro squadre trevigiane

Domenica 17 iniziata la 1^ giornata di serie C delle 4 squadre trevigiane. Tutte al maschile perché l’unica che doveva intraprendere il campionato femminile, Park Villorba è stata ammessa al campionato di B2 grazie ai play off 2023. Prima giornata proficua quindi, quella appena conclusa che vedeva anche un derby, quello tra Volpago e Sporting Life Center concluso dopo 5 ore di bel gioco in favore del team di Vacil per 4-2. Vince in casa il Park di Villorba contro il Belluno per 4-2.Un pareggio per la neo promossa Sporting Magi di Ponte della Priula che contro il Ct Vicenza fa 3-3 in casa. Girone 1: Sporting Magi-Ct Vicenza 3-3; vince in trasferta la corazzata Villabella di Verona in casa dei padovani del Montecchia per 4-2 ed un pareggio per i veronesi del San Giovanni Lupatoto con il Bassano anche loro sul 3-3. Girone 2: Volpago-Slc 2-4; Plebiscito B-Tc Padova 0-6; Canottieri Pd-Cerea 3-3. Girone 3: Ca’ del Moro Ve-Rovigo 5-1; Arzignano-Tc Mestre 4-2. Rip. Plebiscito A. Girone 4: Park Tennis Villorba-Ct Belluno 4-2; Dueville (Vi)-Tc Venezia 3-3.