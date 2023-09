Iasi da cancellare in fretta per Sandrin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Doveva essere l'occasione per crescere, per macinare chilometri e fare esperienza ed invece la trasferta al Rally Iasi non è riuscita a cancellare la sfortuna patita al Sibiu, servendo sul piatto un boccone ancora più amaro da digerire. Tommaso Sandrin si presentava ai nastri di partenza dell'evento valevole per il Romanian Rally Championship, in programma da Venerdì a Domenica scorsi, con tanta voglia di fare bene. Il giovane pilota di Villorba, iscritto al via con una Dacia Sandero Stepway curata da Văru' Nicu Motor Sport, riceveva un'autentica doccia gelata già nelle fasi che precedevano il via. Il portacolori di ST12 Motorsport, sostenuto da Maxmark ed affiancato da Maurizio Barone, accusava il cedimento del propulsore durante lo shakedown, ponendo fine alla sua trasferta. “La nostra partecipazione allo Iasi si è rivelata un disastro” – racconta Sandrin – “perchè, dopo il terzo giro nello shakedown, sulla nostra Dacia si è rotto il motore. Il team, nonostante gli sforzi, non è riuscito a trovarne uno per poterci permettere di prendere il via al Sabato e ci siamo visti costretti a guardare gli altri. La delusione è tanta perchè eravamo motivati per fare bene ed invece siamo tornati a casa senza nemmeno iniziare a correre. Davvero un peccato.” Un doppio zero, nel monomarca Dacia ed in Romania Newcomer, che di certo non spegne la determinazione di un Sandrin già pronto a rilanciare la sfida alla prossima partecipazione. Nella sede della scuderia trevigiana non si è rimasti con le braccia conserte ed ecco che il programma della giovane punta è già pronto ad arricchirsi di due nuove trasferte. Si inizierà a fine mese, tra il 30 Settembre ed il 1 Ottobre, per fare tappa al Rally Cluj, spostandosi poi verso il Rally Brasov che andrà in scena dal 27 al 29 di Ottobre. “Sono situazioni che fanno parte del mondo delle corse” – aggiunge Sandrin – “quindi dobbiamo accettarle, farne esperienza e cercare di migliorare per il futuro. Siamo certi che anche da questo evento negativo riusciremo a trovare i giusti spunti per tornare ancora più carichi per la prossima gara. Grazie al lavoro di ST12 Motorsport, di Maxmark e dei nostri partners abbiamo già individuato altri due eventi da disputare per il 2023. Ci sarà da aspettare ancora poco e potremo tornare presto al volante. Onestamente non ne vedo l'ora.”