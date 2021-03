Cev Champions League, Imoco Volley a Novara per la prima semifinale

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di domenica in Coppa Italia a Rimini, dove le Pantere hanno conquistato l'11° trofeo della loro storia, che l'A.Carraro Imoco Conegliano è ripartita, martedì mattina, verso il Piemonte, per la gara di andata della semifinale di Cev Champions League contro l'Igor Novara. Squadre in campo mercoledì 16 maroz alle ore 21 con massiccia copertura televisiva grazie alla doppia diretta su Rai Sport Hd e su Sky Sport Arena (canale 204), oltre che in streaming su Eurovolley.tv e in radio su Radio Conegliano (90.6 mhz). La gara di ritorno si giocherà martedì 23 marzo alle ore 20.30 al Palaverde di Villorba. Arbitri dell'incontro di domani al PalaIgor la spagnola Rodriguez e l'italiano Santi, anche lui "reduce" dalla finale di Rimini. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.

I numeri della sfida

Novara e Conegliano si sono confrontate 24 volte nelle ultime 4 stagioni: Conegliano ha ottenuto 16 vittorie, Novara 8. Nelle partite di Cev Champions League, il bilancio è di 2 vittorie per Novara (l'ultima nella Superfinal 2019 a Berlino) e 1 per Conegliano

A.Carraro Imoco Conegliano ha vinto domenica la sua terza Coppa Italia, l'undicesimo trofeo nella storia di un club nato solo nel 2012, battendo 3-1 in Finale proprio l'Igor Gorgonzola Novara

La superstar di A.Carraro Imoco Conegliano Paola Egonu Mvp della finale di Coppa Italia con 37 punti, per la prima volta giocherà da ex in Champions contro Novara dopo aver conquistato con la squadra piemontese il titolo europeo nel 2019. Altre ex del match in casa gialloblù sono Kim Hill e Rapha Folie.

A.Carraro Imoco Conegliano è imbattuta in Cev Champions League dalla Superfinale 2019

Nei quarti di finale l'A.Carraro Imoco ha estromesso in un altro "derby" tricolore la Savino del Bene Scandicci (3-2 all'andata, 3-0 al Palaverde), mentre l'Igor ha eliminato il Fenerbahce Istanbul con un doppio 3-1.

Coach Daniele Santarelli commenta così la gara: «Questo periodo della stagione non è per niente facile, senza un attimo di respiro. Vinta la Coppa Italia, ma non abbiamo potuto nemmeno festeggiare perchè la testa è andata subito al prossimo impegno, la semifinale di Champions, e al recupero delle energie. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui ed ora nel momento decisivo dell'annata, non possiamo lasciare niente al caso. Domenica abbiamo ottenuto una bella vittoria contro Novara, noi e loro abbiamo speso molto nelle due gare di Rimini, ma nessuno farà calare la tensione, questo è certo. Le partite di Champions fanno storia a sè, si riparte da zero a zero e sappiamo bene il valore della nostra avversaria dopo tante sfide dove ci siamo giocati i trofei più importanti. Ci teniamo molto alla Champions e andiamo a Novara per fare un'altra grande partita. Loro sono una squadra solida, esperta, un gruppo di carattere che non molla mai e ha molte armi in attacco; ma le Pantere sono ancora molto affamate, le ragazze sono pronte per un'altra battaglia, vogliamo fare del nostro meglio per compiere il primo passo verso la finale».