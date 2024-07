Il 33° Open di Motta con 134 players è stato vinto da Pietro Romeo Scomparin ed Emily Iosio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conclusa a Motta di Livenza la 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Competizione coordinata da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon che hanno assegnato le vittorie a Pietro Romeo Scomparin dell’Eurosporting Tv e ad Emily Iosio del Park di Villorba. Nel maschile Scomparin in finale ha regolato il padovano Alessandro Ragazzi di stanza allo Sporting Life Center con tessera del Livico. Una bella finale come sempre con questi giocatori entrambi 2.2 che danno spettacolo. Avanti Scomparin per 6/3, subisce il ritorno di Ragazzi che vince la seconda frazione per 6/2 ed il terzo set giocato integralmente Scomparin ha chiuso l’incontro per 6/2. Terzi posti per i semifinalisti Lorenzo Favero dello Sporting Life Center e per il trevigiano Nicola Ghedin che fa il maestro al Palladio ‘98 di Vicenza. In evidenza con 3 vittorie Andrea Cattaneo dell’Eurosporting Treviso. Nel femminile vince Emily Iosio del Park di Villorba che in due set ha messo in seconda posizione Aurora Vignaduzzo under 18 del Portogruaro. Bronzi per Ludovica Mazzucchelli con tessera sassarese ma di stanza al Tc Dolo e per dall’ Matilde Antonia del Park di Villorba.

TORNEI IN ATTO All’Ostani di Montebelluna alle 18.30 c’è la finale del torneo di 3^ maschile tra l’under 18 del Pederobba Giacomo Guerra ed il veterano trevigiano Nicola Ronchi con tessera patavina del Guizza Plus Center. Erano con 75 i giocatori in lizza fino ai 3.3. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. A Mogliano fino al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 153 ragazzi.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Il Giorno 11/7 Tpra allo Sporting Life Center le Pre-Quali Ibi 2025 expert level si gioca tutto nella giornata del 11/7. Per iscrizioni Giulia 0422-904382. A Volpago dal 12 al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Luglio. Dal 13 al 28 Luglio a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Luglio. Dal 14 al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/7. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio.