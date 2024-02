Il long rodeo di Carnevale allo Sporting Life center con 96 giocatori premia Casa e Grigio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il Rodeo di Carnevale Fitp presso lo Sporting Life Center per giocatori di 4^ categoria. Nel maschile vince Antonio Casa sull’under 16 Antonio Padovan in una finale degna di tale nome, conclusasi al long tie-break sul classico 10-8. L’ultima volta che Casa, con tessera dello Schio, aveva messo piede nel club bredese l’aveva fatto in occasione di arbitro di sedia nelle finali dell’Open. Giocare qui è stata una soddisfazione enorme aggiunge il vicentino, che per arrivare davanti a tutti ha dovuto vincere ben 5 incontri. Più fatica ha dovuto fare l’under 16 del Maserà Tommaso Padovan che di gare ne ha disputate ben sei. Terzi posti per i bellunesi Evan Svalduz e Francesco Tollot entrambi del Polpet. In evidenza dalle retrovie Michele Bisetto, Stefano Cadalt, Francesco Fantuzzi, Maurizio Da Pian e Davide Tentoni. Nel femminile in due set vince la coneglianese del Tcvo Marta Grigio sulla giocatrice dell’Eurosporting Tv Vittoria Boer. Terzi posti per Najda Miljkovic la giocatrice di casa ed Elena Scola del San Donà di Piave. In evidenza oltre alla winner che ha totalizzato 6 vittorie, l’home player Vanessa Martin con tre positivi. Kermesse dei record con 96 partecipanti coordinati da Gabriele Bresolin ed Andrea Camarin. Sono state disputate ben 110 partite in due giorni e mezzo nei 4 rossi avvolti dalle strutture fisse. Alla Barchessa Rodeo di 4^ maschile il 17 e 18 Febbraio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/2. Dal 17 Febbraio al 03 marzo 2° Torneo regular all’Alpe Adria di vedelago per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Febbraio. Da Panatta il 24 e 25 Febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. A Volpago il 24 e 25 Febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 3 e 4 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02.