Il nuovo tennis via Olivera di San Vendemiano numero due europeo

Nei campionati europei per club svoltisi in Turchia il NTVO Nuovo Tennis Via Olivera di San Vendemiano numero due europeo. Capeggiato da Luca Serena il club trevigiano è vice campione europeo. Si arrende in finale alla squadra Mete di Istanbul che aveva tra le sue fila tutti ex davismen. Il team trevigiano aveva tra le sue fila il polacco Lech Klimkowsky, Dino Tombacco e Tomaso Trevisson. Per giungere all’atto finale perso per 3-2 hanno sconfitto due team turchi Alanya ed Istanbul ed il Brevcar di Ljubljana. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra sempre a Vedelago per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.