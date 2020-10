Imoco Conegliano: Champions league nella "Bolla" al Palaverde

La CEV, sentite le società impegnate nella Champions League, ha comunicato il cambiamento di formula della Fase a Gironi che non vedrà più il classico schema di "andata e ritorno", ma sarà organizzata a "bolle", ossia giocando in tre giorni a dicembre in un'unica località tutto il girone d'andata e a fine gennaio in un'altra città il girone di ritorno, sempre giocato in tre giorni. Molti club si sono proposti per ospitare le "bolle"e dopo i sorteggi effettuati dalla CEV, è risultato che per il girone D, quello delle Pantere composto oltre che dall'A.Carraro Imoco Conegliano anche da Nantes, Fenerbahce Istanbul e Uralochka Ekaterinemburg, la "bolla" di andata si giocherà al Palaverde con il club gialloblù come società ospitante. Si giocherà (2 partite al giorno) nei giorni 8, 9 e 10 dicembre. Il torneo del girone di ritorno invece si giocherà il 26/27 e 28 gennaio 2021 in Francia, a Nantes.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.