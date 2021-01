Champions League, Imoco volley da domani a Nantes

A.Carraro Imoco Conegliano ha vinto sabato l'ultima partita giocata in campionato italiano a Trento per 3-0 con 21 punti della opposite francese Lucille Gicquel, che torna a Nantes da avversaria dopo aver giocato lì nelle ultime due stagioni. A.Carraro Imoco Conegliano sta cavalcando una eccezionale striscia di vittorie: 42 partite vinte in fila dal dicembre del 2018.

Nel girone d'andata giocato al Palaverde, in casa delle Pantere, 3 vittorie per 3-0 dell'A.Carraro Imoco Conegliano che è in testa alla classifica della Pool B. Tutte le partite della A.Carraro Imoco Conegliano verranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Eurovolley.tv. Informazioni, interviste e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Imoco Volley. La squadra è arrivata ieri a Nantes e nella "bolla" francese ha sostenuto i test-covid che non hanno riscontrato problemi. Oggi pomeriggio allenamento nel campo di gara, a seguire video. Domani alle 20.30 il primo match con le slovene del Calcit Kamnik.

Daniele Santarelli, head coach of A.Carraro Imoco Conegliano: «Il nostro obiettivo a Nantes è provare a vincere tutte le partite e finire il lavoro iniziato nel torneo giocato al Palaverde. Avremo tre partite con difficoltà crescente, sarà importante per noi dosare bene le energie e avere il contributo di tutte le giocatrici a disposizione. Siamo in un ottimo periodo e vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie. Le infortunate? Stanno recuperando, spero di poter avere tutte le giocatrici a disposizione perchè in questo tour de force avremo davvero bisogno di tutto il roster».

IL PROGRAMMA E LA COPERTURA TELEVISIVA

MARTEDì 26 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE

a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Calcit Kamnik (Slo) – diretta SKY SPORT – diretta streaming Eurovolley.tv

MERCOLEDì 27 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE

a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Vc Nantes (Fra) – diretta SKY SPORT – diretta streaming Eurovolley.tv

GIOVEDì 28 – ORE 20.30 – CHAMPIONS LEAGUE

a Nantes: A.Carraro Imoco Volley-Fenerbahce Istanbul (Tur) – diretta SKY SPORT – diretta streaming Eurovolley.tv