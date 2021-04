Finale scudetto, scatta il conto alla rovescia: Imoco a caccia del tricolore

Imoco Volley alla quinta finale scudetto della sua storia, avversaria a partire da sabato l'Igor Novara già affrontata in finale tricolore nelle ultime due edizioni disputate, 2018 e 2019. La sfida tra Conegliano e Novara è una "classica" degli ultimi anni quando ci si gioca i grandi trofei: 2 Finali Scudetto, 1 finale di Champions, 3 finali di Coppa Italia, 3 finali di Supercoppa. In totale 36 precedenti con 25 vittorie Imoco e 11 dell'Igor. Novara è l'avversaria più ricorrente nella storia di Imoco Volley. In questa stagione cinque le sfide tra venete e piemontesi con 5 vittorie gialloblù, 1 in finale di Coppa Italia, 2 in semifinale di Champions e 2 in Regular Season.

PROGRAMMA FINALE SCUDETTO

Gara1 Sabato 17 aprile ore 20.30 al Palaverde

Gara2 Martedì 20 aprile ore 20.30 al PalaIgor

Eventuale Gara3 Sabato 24 aprile ore 20.30 al Palaverde

Tutte le partite verranno trasmesse in DIRETTA televisiva in chiaro su RAI SPORT HD, in diretta streaming su LVF TV (in abbonamento) e in diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz).