Imoco, la "classica" contro l'Igor Novara in diretta sulla Rai

Una sfida attesissima attende le Pantere domani sera, sabato, in anticipo Rai, la "classica" contro l'Igor Novara, rivale in tante finali negli ultimi anni, che si giocherà al PalaIgor alle 20.30. L'Imoco Volley Conegliano arriva a questo match, valido per la 12° giornata, penultima del girone d'andata, forte di un percorso netto nelle prime dieci gare giocate (più il turno di riposo), 10 vittorie per le Pantere che guardano tutti dall'alto della classifica con i loro 30 punti in carniere. L'Igor, che deve recuperare due partite causa i rinvii-Covid, è al secondo posto con 19 punti dopo il bel successo in settimana (3-1) nel recupero con Cuneo. Nell'ultimo match giocato invece le Pantere di coach Santarelli hanno vinto lunedì per 3-1 contro la matricola Trento. L'Imoco sarà praticamente al completo in casa-Igor, con Raphaela Folie unica giocatrice ancora in recupero: l'atleta bolzanina sta completando la rieducazione al ginocchio destro ed ha iniziato gradualmente l'ultima fase prima del rientro in gruppo a pieno regime.



ARBITRI: Boris e Papadopol

EX E PRECEDENTI: ex di spicco nella sfida di domani al PalaIgor, a partire da Paola Egonu, per due anni a Novara dal 2017 al 2019 con due Coppe Italia, una Supercoppa e una Champions League all'attivo; ex di Novara anche Kim Hill nel 2014/15 con una Coppa Italia vinta, e Raphaela Folie dal 2010 al 2012. Per l'Igor invece la palleggiatrice Mika Hancock giocò nel 2015 qualche mese con le Pantere gialloblù. Ben 31 i precedenti tra le due squadre con 20 vittorie di Conegliano e 11 delle piemontesi.

MEDIA: diretta televisiva su RAI SPORT HD (in chiaro sia sul digitale terrestre che sul satellite), in video streaming su LVF TV (www.lvftv.com), diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it). Interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

DICHIARAZIONI COACH DANIELE SANTARELLI

«Abbiamo avuto un calendario con molte sfide con le squadre più attrezzate all'inizio della stagione regolare, ora torniamo a sfidare una "big" come lo è Novara, avversaria ormai tradizionale di molte battaglie, che reputo il team che assieme a noi ha espresso finora il gioco migliore. Hanno cambiato molto quest'estate nel roster, ma l'hanno fatto bene, a partire dall'allenatore e poi tante pedine nel roster e anche nel sestetto base. Novara gioca bene, ha un gioco spinto, veloce, che si avvicina al nostro, con tante interpreti importanti e alternative solide in panchina che possono cambiare il volto della gara. Dovremo stare attenti e disinnescare la loro battuta, una delle armi migliori delle piemontesi con Hancock e Herbots soprattutto che al servizio sanno essere molto pericolose, ci siamo preparate bene in questo senso per essere capaci di incanalare la partita sui nostri binari, ma sappiamo che non sarà facile. Per entrambe le squadre - continua coach Santarelli - il risultato a questo punto della regular season non è fondamentale, ma penso che sia per noi che soprattutto per loro che hanno in programma la "bolla" tra una decina di giorni sarà invece importantissimo un incontro di questo livello per testare il rendimento della squadra contro una "big" in vista del girone di Champions League che attende entrambe. Alzare il livello del gioco sarà decisivo, sia per ottenere un altro buon risultato, sia per rodare il motore alla massima potenza in prospettiva Champions League. Sicuramente sarà un bellissimo spettacolo che ci auguriamo tantissimi guarderanno in tv vista la diretta Rai, nell'attesa di poter avere in futuro la gioia di giocare di fronte ai tifosi».

BOLLA-CHAMPIONS, LE DATE DEL TORNEO A CONEGLIANO

Il girone d'andata della quarta fase di Cev Champions League si giocherà nella "bolla" del Palaverde l'8,9 e 10 dicembre prossimi. Dopo la decisione della Cev di comprimere in mini-tornei la fase a gironi infatti si giocheranno le tre gare del girone d'andata della Poule B tutte in sede unica al Palaverde, con il ritorno a fine gennaio in un altro torneo che si disputerà in Francia a Nantes.

Ecco date e orari della "bolla" al Palaverde:

8 dicembre: ore 18.00 Calcit Kamnik (Slo)-A.Carraro Imoco Volley / ore 20.30 Fenerbahce Istanbul (Tur)-Nantes (Fra)

9 dicembre: ore 18.00 Nantes- A.Carraro Imoco Volley / ore 20.30 Calcit Kamnik-Fenerbahce Istanbul

10 dicembre: ore 18.00 Nantes-Calcit Kamnik / ore 20.30 A.Carraro Imoco Volley-Fenerbahce