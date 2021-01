Imoco, domenica al Palaverde arriva la Bartoccini Perugia

Domenica alle 17.00 al Palaverde sesta giornata di ritorno per le lanciatissime Pantere dell'Imoco Volley che dopo la trasferta vittoriosa a Scandicci nel recupero infrasettimanale ricevono la visita della Bartoccini Fortinfissi Perugia. In classifica netta la differenza: Imoco Volley prima con un percorso netto di 51 punti in 17 gare, tutte vinte (l'ultima nel recupero di mercoledì, 3-0 a Scandicci), mentre Perugia con quattro partite da recuperare è ultima con 9 punti (3 vinte/10 perse). Nell'ultimo turno giocato il 6 gennaio la Bartoccini è uscita sconfitta 3-0 da Busto Arsizio. Perugia è l'ultima squadra che ha battuto l'Imoco Volley in una partita di campionato italiano, più di un anno fa nel dicembre 2019 con il 3-2 post mondiale in terra umbra. In totale 2 precedenti con 1 vittoria per parte. All'andata a Perugia vinse Conegliano 3-0.

EX: la sfida è in panchina tra gli amici Daniele Santarelli e Davide Mazzanti, coach di Perugia (e della nazionale) che ha all'attivo due stagioni in panchina (2015/17) a Conegliano con la vittoria del primo Scudetto nel 2016, più una Coppa Italia e una Supercoppa. E' stato, prima a Casalmaggiore e poi all'Imoco, il capo allenatore con l'attuale coach dell'Imoco Volley Daniele Santarelli come vice. Insieme avevano vinto anche lo scudetto a Casalmaggiore nel 2015. Dopo tante battaglie dalla stessa parte, questa sarà la prima volta da avversari per i due coaches. qui il link alla loro "intervista doppia". Anche la moglie Serena Ortolani è una ex, capitana dello scudetto con le Pantere nel 2016.

Arbitri: Curto e Florian

Media: diretta su LVF TV in streaming web (www.lvftv.com, in abbonamento), diretta Radio Conegliano (90.6 mhz), aggiornamenti e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley