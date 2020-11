Turno infrasettimanale per l'Imoco: tutto pronto per la sfida con Bergamo

Al PalaAgnelli di Bergamo, mercoledì alle 19.30, va in scena la 10° giornata di andata della Serie A1 di volley femminile, con la Zanetti Bergamo che riceve la capolista Imoco Volley, ancora imbattuta con 24 punti in classifica dopo 8 gare giocate (più il turno di riposo), La squadra orobica invece dopo un avvio difficile, sembra aver ingranato la marcia giusta e nelle ultime tre giornate con la vittoria (3-1) contro Perugia e la sconfitta di misura /3-2) a Monza ha mosso la classifica, prima di fermarsi ancora nel "derby" a Brescia domenica (3-1). Ora è all'11° posto con 5 punti.

LE DICHIARAZIONI DI COACH DANIELE SANTARELLI

"Continuiamo questo campionato che, pur con le tante difficoltà che ci sono, prosegue come è giusto che sia. Lo sport è una valvola di sfogo per tanta gente, un'occasione per avere un po' di svago e lasciare da parte i pensieri, ed è giusto e doveroso andare avanti pur facendo qualche sacrificio, per continuare a tenere vivo il campionato. Lo scorso anno ci siamo fermati, ma è impensabile che possano saltare completamente due stagioni, quindi siamo convinti che con lo sforzo di tutti e adattandosi alla situazione si possa andare avanti sperando che prima o poi possa cambiare qualcosa e si possa tornare più tranquilli in futuro, magari nei playoff in primavera. Intanto stringiamo i denti. A Bergamo ci aspetta un'altra partita, sicuramente non sarà una gara soft come quella di domenica con Cuneo che era rimaneggiata, le bergamasche sono una squadra che sta crescendo, si è già dimostrata capace di ottime cose, anche se alternate a qualche passo falso. Loro hanno giocatrici d'esperienza che conosciamo bene e giovani interessanti come la 'nostra' Eleonora Fersino che riabbracceremo, sono un team da rispettare. Sappiamo comunque quello che dobbiamo fare, restare concentrate sul nostro gioco e continuare il nostro percorso di crescita con un'altra bella partita".

ARBITRI: Prati e Bassan EX E PRECEDENTI: Eleonora Fersino, libero di Bergamo, è in prestito alla Zanetti dopo le ultime due stagioni in maglia Imoco Volley. Gaia Moretto, centrale, due stagioni or sono ha vestito la maglia gialloblù.Dall'altra parte le ex bergamasche sono Miriam Sylla (2013/18), Rapha Folie (2013/14) che però domani non sarà della partita. 19 i precedenti con 15 vittorie di Conegliano e 4 di Bergamo. MEDIA: diretta in video streaming su LVF TV ( diretta in video streaming su LVF TV ( www.lvftv.com ), diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it ). Interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

PROSSIMO TURNO

Domenica si torna al Palaverde (sempre a porte chiuse) alle 17 contro la Delta Informatica Trentino.