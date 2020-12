Imoco Volley contro Busto Arsizio: super sfida per la Vigilia di Natale

Imoco Volley e Unet E-Work Busto Arsizio danno vita domani, 24 dicembre, alle 12.30 al Palaverde ad una delle sfide "classiche" del campionato italiano, per la seconda giornata di ritorno di A1. Conegliano marcia spedita, imbattuta dopo 13 turni giocati e 39 punti conquistati, mentre Busto soffre con sole 3 vittorie al terz'ultimo posto (10 punti). 18-10 per l'Imoco il conto delle vittorie nelle 28 sfide precedenti. Diretta video, in abbonamento, web streaming su Lvf Tv, diretta su Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley. Arbitri: Curto e Piana.

Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Ci teniamo molto a finire l'anno con due vittorie e mantenere questa lunga imbattibilità, quindi sia alla Vigilia sia nell'ultima gara con Brescia vogliamo confermare quanto di buono fatto finora. Busto Arsizio ha una classifica bugiarda se si guarda al valore del roster, ha giocatrici di fama internazionale e tanta esperienza, e sia lo scorso anno sia all'inizio di questa stagione con la finale di Supercoppa si era dimostrata una delle big del nostro torneo. Hanno avuto tanti problemi tra infortuni e Covid a più riprese, poi il cambio di allenatore, un percorso accidentato che ha dato alla Unet una posizione che non le compete. Ora si stanno riprendendo, non so in che condizioni saranno contro di noi, ma sono certo che Busto potrà recitare da protagonista perchè l'organico è di alto livello. In ogni caso noi restiamo concentrati sul nostro gioco e vogliamo fare due belle partite per chiudere in bellezza questo strano 2020».