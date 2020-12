Imoco Volley schianta Busto Arsizio in tre set: vigilia di Natale da sogno

Sotto l’albero la “classicissima” al Palaverde tra la capolista Imoco Volley e la Unet E-Work Busto Arsizio, un match in tono minore perchè le bustocche sono state nuovamente accerchiate dal Covid e non si sono presentate al completo, per di più con alcune atlete appena recuperate, a conferma di una prima parte di stagione molto accidentata per le lombarde.

Poco più di una formalità per la squadra di coach Santarelli conquistare l’ennesimo 3-0 e mantenere ben salda la vetta della classifica ancora imbattuta dopo 14 partite. Nel primo set si vedono subito i problemi nell’assetto delle lombarde che si affidano a Stevanovic in attacco nell’inusuale ruolo di opposto, ma in ricezione con una linea tutta nuova soffrono moltissimo la pressione gialloblù: 4-1, poi 9-5 conuna Miriam Sylla molto sollecitata in attacco dalle “invenzioni” di Asia Wolosz. L’Unet risale un po’ grazie a un paio di errori delle Pantere e a Gray, che pareggia a quota 10, ma a metà set arriva lo strappo decisivo firmato dalle battute in serie di Paola Egonu che spinge fino al 15-11 siglato da Sylla. Anche Sarah Fahr mette in dfficoltà una ricezione bustocca che soffre oltremodo (ben 4 aces subiti nel sset), mentre Wolosz può orchestrare il gioco a piacimento con Caravello e compagne che le mettono sulla testa palloni precisi fino alla chiusura 25-16. Simile anche il secondo set con Butigan in campo al posto di De Kruijf. Proprio due aces della giovane croata spaccano il punteggio che comincia a prendere la strada delle Pantere (9-5). Entra anche Loveth Omoruyi (chiuderà con 8 punti) che si fa notare per la varietà di colpi in attacco, poi anche Gicquel e Giulia Gennari, ma Busto nonostante buone cose di Piccinini e Gray soffre ancora specie in ricezione e l’Imoco può controllare gioco e punteggio fino al 25-16 firmato da Omoruyi, che resterà in campo anche nel terzo set.

Il parziale inizia con una Sylla (sarà Mvp con 13 punti, 2 aces e 1 muro) scatenata che porta subito l’Imoco sul 4-1. Ma l’Unet E-Work non ci sta e inizia un set di grande coraggio, combattendo fino all’ultimo pallone. Le Pantere di casa sembrano poter controllare nonostante il sestetto giovane schierato da coach Santarelli, grazie a un muro che tocca molti palloni, una difesa dove si segnala un’ottima Caravello, e una battuta sempre ficcante (15-12). Sale in cattedra però la sempiterna Francesca Piccinini che con aces, muri, attacchi vincenti riporta sotto una Unet che alza anche il ritmo in difesa raggiungendo l’Imoco sul 22-22. Conegliano spinge con Egonu (22 punti e 2 muri alla fine) e una Butigan sempre pronta, ma Busto Arsizio annulla ben 4 match point e ha anche un set point sul 25-26 che potrebbe allungare la partita, ma le bombe di Egonu e un errore di Gray chiudono la contesa 28-26. Dopo la 14esima vittoria consecutiva in campionato ora le Pantere tirano il fiato per festeggiare il Natale e il 29 dicembre si torna al Palaverde per l’ultima partita dell’anno 2020 contro la Banca Val Sabbina Brescia delle ex Bechis, Nicoletti e Botezat. Obiettivo? Completare imbattute