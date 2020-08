Imoco Volley contro Casalmaggiore: il campionato inizia con una super sfida

La Lega Volley Femminile ha diramato in questi giorni il calendario della Serie A1 2020/21: l'Imoco Volley partirà con tre supersfide, la prima giornata domenica 20 settembre al Palaverde contro Casalmaggiore, poi il 27 settembre a Busto Arsizio e il 4 ottobre in casa con Scandicci.

Due trasferte (Brescia e Perugia), intervallate dalla giornata di riposo nel primo turno infrasettimanale del 14 ottobre, poi Monza il 25/10 al Palaverde e via a ritmo serrato con un novembre di fuoco: l’1/11 in casa con Cuneo, il 4/11 a Bergamo, l’8/11 in casa con la neopromossa Trento, il 15 novembre al PalaIgor la classicissima con Novara, il 21 al Palaverde con Chieri per chiudere già il girone di andata. A dicembre tre partite, con la chiusura del 2020 il 27 dicembre con Brescia al Palaverde. Poi una lunga pausa, complice anche il turno di riposo, e l’Imoco Volley tornerà in campo il 17 gennaio in casa con Perugia prima della trasferta di Monza. A febbraio (da segnalare il 21/2 il big match con Novara al Palaverde) ben sei partite con la chiusura della Regular Season, quest’anno molto compressa, il 27 febbraio in Piemonte nella trasferta di Chieri. Da lì in poi via ai playoff. Nella grafica tutte le partite, da segnalare che sono possibili spostamenti per esigenze televisive o contemporanei eventi sportivi al Palaverde.