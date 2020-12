Imoco Volley, torna la Champions League: tre giorni di gare al Palaverde

A.Carraro Imoco Volley Conegliano è imbattuta in Cev Champions League dalla SuperFinal del 2019 a Berlino. Nella scorsa stagione le pantere gialloblù hanno vinto tutte le partite giocate (7) e sono state fermate alle semifinali a causa del Covid.

Contando anche la scorsa stagione sono 32 le vittorie consecutive della squadra di coach Daniele Santarelli tra campionato e coppe, un bel biglietto da visita per l'inizio della "bolla" del Palaverde. Nell'anno solare 2020 Conegliano non ha ancora mai perso. Per le Pantere è la settima partecipazione alla Cev Champions League, finora la squadra italiana ha raggiunto due finali (2019 e 2017) e una semifinale (2018). Due atlete della A.Carraro Imoco Volley hanno già vinto la Cev Champions League: la schiacciatrice USA Kimberly Hill nel 2017 con il Vakifbank Istanbul e la opposta italiana Paola Egonu nel 2019 con Igor Novara. Lucille Gicquel, opposta francese al suo primo anno con l'A.Carraro Imoco Volley, fino allo scorso anno giocava con il VC Nantes, avversaria mercoledì al Palaverde. Prosecco Doc, storico partner del club di Conegliano, terra di produzione del vino frizzante famoso nel mondo, premierà le MVP di tutte le partite con una confezione "magnum". Squadra al completo per coach Daniele Santarelli, che ha avuto problemi fisici con la centrale Raphaela Folie e la schiacciatrice Miriam Sylla, entrambe ci saranno anche se non al 100%.

Joanna "Asia" Wolosz, capitana dell'A.Carraro Imoco Volley commenta il ritorno in campo con queste parole: «Purtroppo quest'anno dobbiamo ricominciare da zero, nella passata stagione quanto fatto di buono dalla nostra squadra si è fermato lì, quindi conta solo quello che faremo a partire da martedì. Il girone è tosto, l'unica squadra un gradino sotto è forse quella slovena che ha sostituito le russe, mentre le avversarie più pericolose sono il Nantes e certamente il Fenerbahce che è una squadra "top" del volley europeo, questo sarà un bell'esame per noi, una partita interessante perché per la prima volta questa stagione incrociamo un'avversaria del massimo livello, ci aspetterà una partita molto impegnativa mercoledì. Non nascondo che siamo molto emozionate per questa ripartenza della Champions, è un trofeo che il nostro club non ha mai vinto, il massimo livello del volley continentale, ci teniamo molto a ben figurare e vogliamo partire forte fin dalla prima partita con il Calcit. Con il rientro di Miriam e Raffa siamo al completo e dopo un periodo intenso di allenamenti siamo pronte per riprendere questa avventura europea che aspettavamo da tempo». Tutte le partite verranno trasmesse in diretta da Eurovolley.tv, la tv streaming del volley mondiale che viene distribuita in tutto il pianeta. Sul canale Youtube della Cev European Volleyball verranno trasmesse in chiaro in streamng la partita Conegliano-Calcit dell'8 dicembre e Conegliano-Fenerbahce del 10 dicembre. La partita A.Carraro Imoco Conegliano - Fenerbahce di giovedì 10 dicembre alle 20.30 sarà trasmessa in diretta su Rai Sport hd.

Il calendario del torneo

Martedì 8 dicembre

-ore 18.00 A. Carraro Imoco Volley - Kamnik Calcit

-ore 20.30 Nantes Vc - Fenerbahce Istanbul

Mercoledì 9 dicembre

-ore 17.30 A. Carraro Imoco Volley - Nantes Vc

-ore 20.30 Fenerbahce Istanbul - Kamnik Calcit

Giovedì 10 dicembre

-ore 17.30 Kamnik Calcit - Nantes Vc

-ore 20.30 A.Carraro Imoco Volley-Fenerbahce Istanbul