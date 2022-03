Dieci anni di Imoco Volley: «Una delle squadre più forti di sempre»

Oggi l’Imoco Volley compie dieci anni, era infatti il 15 marzo del 2012 quando la società gialloblù ottenne il diritto di partecipazione alla Serie A1 femminile, dopo aver acquisito il titolo sportivo dal Parma Volley.

La società era stata fondata il 29 febbraio, da allora ha vinto quindici trofei. Ultimo, in ordine di tempo, la quarta Coppa Italia consegnata dal presidente Sergio Mattarella vinta contro Novara al tie break. Le Pantere hanno vinto nove su dieci finali a cui hanno partecipato. Dopo aver perso la finale scudetto nella stagione di debutto 2012/13, l'Imoco fu sconfitta anche nella successiva Supercoppa; non disputarono nemmeno una finale nel 2014/15 e, senza impegni europei, e un nuovo progetto tecnico arrivarono al primo scudetto nel 2016, head coach Davide Mazzanti, secondo Daniele Santarelli. Seguirono la prima Supercoppa, la prima Coppa Italia e il secondo posto in Champions nel 2017; una sola vittoria (scudetto) su quattro finali fu il bilancio della stagione 2017/18.

Gli altri successi

Al tricolore si aggiunse la Supercoppa l’anno dopo, mentre Coppa Italia e Champions presero entrambe la strada di Novara; con l’arrivo di Egonu e il consolidamento tecnico e umano del gruppo è stata costruita la parabola vincente, tuttora ininterrotta, che ha portato da ottobre 2019 ad oggi, il quarto scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe, un Mondiale e la Champions League. In totale un Mondiale (2019) e una Champions League (2021), quattro scudetti (2016, 2018, 2019 e 2021), quattro Coppe Italia (2017, 2020, 2021, 2022) e cinque Supercoppa (2021, 2020, 2019, 2018, 2016): in totale 15 trofei. Il 14 novembre 2021 stabilisce il primato italiano di vittoria prima detenuto dalla Teodora Ravenna (vittoria a Cuneo 3-2). Il 21 novembre 2021 ottiene il record mondiale di vittorie consecutive (74) in serbo al Vafikbank Instanbul (vittoria 3-0 con Trento al Palaverde). Il 19 dicembre 2021 arriva seconda la Mondiale organizzato ad Ankara: Prosecco Doc Imoco-Vafikbank 2-3 ma tante altre sfide attendono le Pantere.