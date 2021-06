Panterine dell'Imoco sugli scudi, titoli provinciali per under 13 e under 17

In una Zoppas Arena per la prima volta aperta al pubblico, Le ragazze di Elisa Sperandio sono riuscite ad aggiudicarsi il Derby con FAST17 (Team Conegliano)

Nel fine settimana si sono concluse le fasi territoriali dei campionati giovanili e, ancora una volta, il settore giovanile è stato protagonista di numerosi successi: dall’U13 alle sorelle maggiori dell’U17 le panterine sono riuscite ad aggiudicarsi trionfi che le proiettano con slancio alla fase regionale dei campionati di categoria. VALENTINO RICCI IMOCO Volley San Donà TRIONFA nella Categoria U17.

In una Zoppas Arena per la prima volta aperta al pubblico, Le ragazze di Elisa Sperandio sono riuscite ad aggiudicarsi il Derby con FAST17 (Team Conegliano) dopo un match mai scontato soprattutto nei primi due parziali.

Finisce 3 a 0 per le panterine che con soddisfazione alzano la coppa davanti al presidente Piero Garbellotto e al co-presidente Pietro maschio, presenti sugli spalti con i tifosi intervenuti per l’evento. Già martedì la VALENTINO RICCI IMOCO Volley San Donà sarà in campo per gli ottavi di finale del campionato regionale che la vedrà scontrarsi con la terza classificata della provincia di Vicenza.

MY.KO IMOCO Volley San donà CAMPIONE nella Categoria U13. Si sono svolte invece a Quarto D’Altino le finali per le categorie U13 e U17 della provincia di Venezia.

E’ ancora una squadra del progetto in collaborazione con il Volley Pool Piave che si aggiudica il gradino più alto del podio per l’U13, dopo una partita ad altissima tensione finita solo per 3a2 as favore delle panterine. Lo staff era composto dal giovane Giulio Bottosso e Cristina Davanzo, veterana e ormai una dei più stimati tecnici giovanili a livello italiano. Al termine dell’incontro è stato assegnato il premio di MVP ad ALESSIA MANDA , nonostante che con i suoi 12 anni appena compiuti fosse tra le più giovani presenti.

E’ invece d’argento la medaglia della FOODLAB IMOCO Volley San Donà nella finale U17 nella provincia di Venezia , ma rimane un grandissimo traguardo poiché la formazione è composta totalmente da atlete 2006, più giovani di quasi due anni e fresche campionesse provinciali U15 nel weekend scorso. Anche per MI.KO e FOODLAB l’inizio in pochi giorni delle fasi regionali con scontri casalinghi in quanto teste di serie.