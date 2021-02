Imoco Volley contro Igor Novara: super sfida al Palaverde

Imoco Volley contro Igor Novara, rivale in tante finali negli ultimi anni, sarà la 12esima e penultima giornata di Regular season in programma sabato 20 febbraio alle ore 18 in casa delle Pantere, al Palaverde di Villorba.

L'Imoco arriva a questo match forte di un percorso netto nelle prime 22 gare giocate: le Pantere che guardano tutti dall'alto della classifica con i loro 66 punti, ormai sicure del primato a due giornate dal termine. L'Igor, invece, è al secondo posto con 55 punti, frutto di 19 vittorie e 3 sconfitte. Imoco praticamente al completo in questo match, anticipato a sabato per consentire un'adeguata preparazione dell'andata quarti di finale di Champions che vedranno mercoledì alle 17.30 le Pantere impegnate nel "derby" a Scandicci (ritorno il 3 marzo al Palaverde) e Novara martedì a Istanbul con il Fenerbahce. Il campionato si chiuderà per l'Imoco Volley sabato prossimo alle 20.30 in diretta Rai sul campo di Chieri. Gli arbitri della partita contro Novara saranno Frapiccini e Luciani. Ex di spicco nella sfida, a partire da Paola Egonu, per due anni a Novara dal 2017 al 2019 con due Coppe Italia, una Supercoppa e una Champions League all'attivo; ex di Novara anche Kim Hill nel 2014/15 con una Coppa Italia vinta, e Raphaela Folie dal 2010 al 2012. Per l'Igor invece la palleggiatrice Mika Hancock giocò nel 2015 qualche mese con le Pantere gialloblù. Ben 32 i precedenti tra le due squadre con 21 vittorie di Conegliano e 11 delle piemontesi. Diretta in video streaming su Lvf Tv, diretta radiofonica su Radio Conegliano.

Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Sarà una partita tra le due squadre che più si sono distinte in questa Regular season, entrambe in ottima forma, una sfida quella tra noi e Novara che non sarà mai banale anche se il risultato di questa specifica partita non sarà decisivo, visto che le posizioni sono definite. Ma Imoco-Igor è sempre affascinante, è la partita che in questi anni ha deciso tanti i trofei in Italia e in Europa, quindi anche se stavolta non c'è granchè in palio, non mancheranno le emozioni e lo spettacolo, purtroppo senza il pubblico a fare da cornice. Ci manca molto, da più di un anno, e in queste sfide la mancanza si sente molto di più. Comunque sia noi che loro non potevamo chiedere di meglio al calendario perchè fare un test, una prova generale di questo livello prima della settimana dei quarti di Champions lo ritengo molto importante, sarà un super allenamento che entrambe le squadre interpreteranno al massimo per arrivare con morale e convinzione ai quarti di finale tra qualche giorno. Tra l'altro penso che non sarà di certo l'ultima volta che ci affronteremo quest'anno, contiamo di incrociare Novara ancora nel prossimo futuro sia nelle competizioni italiane che in Europa, intanto facciamo questa bella prova generale». Miriam Sylla conclude: «All'andata non c'ero contro Novara e mi è molto dispiaciuto, è sempre bello giocare queste grandi partite. Sabato ci sarò, non vedo l'ora di scendere in campo per una partita che è sempre una grande sfida anche se non sarà decisiva per un trofeo. So che ci potremmo affrontare anche in futuro per qualcosa di importante, ma pensiamo a una cosa alla volta, ora c'è il campionato, poi guarderemo alla champions e agli altri obiettivi stagionali visto che inizieranno le gare che contano».