Imoco Volley-Igor Novara: sabato la prima finale scudetto al Palaverde

Dopo un anno di stop per la pandemia, tornano le finali scudetto per il volley femminile italiano. L'Imoco Conegliano giocherà domani, sabato 17 aprile, Gara 1 contro l'Igor Novara.

E' la terza finale consecutiva tra le due squadre dopo le sfide nel 2018 e 2019, vinte entrambe dalle Pantere di Conegliano. In questa stagione già 5 precedenti tra le due squadre, con 5 vittorie dell'Imoco Volley, 2 in regular season, 2 in semifinale di Champions, e nella finale di Coppa Italia a Rimini vinta 3-1. La sfida tra Conegliano e Novara è una “classica” degli ultimi anni quando ci si gioca i grandi trofei: 2 Finali Scudetto, 1 finale di Champions, 3 finali di Coppa Italia, 3 finali di Supercoppa. In totale 36 precedenti con 25 vittorie Imoco e 11 dell’Igor. Novara è l'avversaria più ricorrente nella storia di Imoco Volley. In assoluto finora la striscia di vittorie consecutive dell'Imoco conta 61 successi in fila. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport Hd, in diretta streaming su Lvf Tv (in abbonamento) e in diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz). Prima finale scudetto in carriera per le Pantere Fahr, Gicquel, Gennari, Caravello, Butigan, Adams e Omoruyi. Prima finale con la maglia di Conegliano per Paola Egonu (2 giocate con Novara), Sylla ne ha giocata una con l'Imoco nel 2019, "veterane" invece Wolosz a quota 3 (2 con Conegliano, 1 con Busto), Hill a 3 (due con Conegliano, una con Novara), De Kruijf (3, 2 con Conegliano, 1 con Piacenza), Folie (2), Wolosz (2), De Gennaro (2).

Il programma delle gare

Gara 1: sabato 17 aprile ore 20.30 al Palaverde. Arbitri: Sobrero e Piana (stand by Papadopol)

Gara 2: martedì 20 aprile ore 20.30 al PalaIgor

Gara 3 (eventuale): sabato 24 aprile ore 20.30 al Palaverde

Dichiarazioni della vigilia

Daniele Santarelli, coach dell'Imoco Volley, commenta la prima finale scudetto con queste parole: «E' stata un'annata davvero difficile, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare dove volevamo nelle migliori condizioni. Sembra incredibile finalmente poter giocare la finale dopo che l'anno scorso purtroppo non è stato possibile, ma dopo tanti sacrifici e tanto lavoro ci siamo e potremo stavolta giocare le partite più belle, quelle che valgono il titolo. Vogliamo vincere questo scudetto per coronare tutti gli sforzi fatti dal nostro gruppo per arrivare fino a qui, per regalare una gioia ai nostri tifosi che purtroppo ci mancheranno tantissimo e per la società che ci ha sempre supportato mettendoci nelle condizioni, anche in una stagione difficile, di lavorare sempre al meglio. Novara è l'avversaria che si è meritata assolutamente il posto in finale, seconda in regular season e finalista in Coppa Italia, è la rivale più forte e sappiamo bene che da domani ci aspetta una grande battaglia. Saranno partite di alto livello e di grande agonismo, noi ci siamo preparati nel migliore dei modi e arriviamo alla finale nelle condizioni ideali, siamo consci ci vorrà la migliore Imoco per vincere. Ci dispiace solo che non potranno esserci i nostri tifosi, sarebbe stato fantastico giocare queste partite con il Palaverde strapieno, ma non possiamo farci nulla, solo dare il massimo sul campo per regalare loro una gioia a distanza».

Continua la capitana, Joanna Wolosz: «L'anno scorso non avevamo potuto giocare la fase decisiva della stagione, adesso finalmente è arrivato il momento delle finali che aspettiamo ormai da tantissimo tempo. Abbiamo lavorato mesi e mesi per giocare queste partite, c'è grande attesa e tutto questo ci carica tantissimo perchè ora che siamo arrivate al momento clou vogliamo completare l'opera. Siamo un gruppo unito, ci conosciamo e sappiamo quello che dobbiamo fare, ci siamo preparate a puntino per questa finale, ora si tratta solo di giocarla e dare il massimo contro un'avversaria molto forte che sappiamo le proverà tutte per dire la sua e metterci in difficoltà. Peccato che non ci sia il pubblico, sarebbe stato bellissimo, ci mancheranno i nostri tifosi, ma sono sicura saranno a tifare per noi da lontano, cercheremo di non deluderli».

Paola Egonu, opposto ed ex di turno della finale scudetto, conclude: «Conosciamo bene Novara, è una squadra che può metterci i bastoni tra le ruote e l'ha già dimostrato. Quest'anno con loro abbiamo sempre vinto, ma le nostre vittorie passate ora non contano più, questo è bene impresso nella nostra mente, si azzera tutto e si gioca per lo scudetto. Da domani dovremo continuare a fare il nostro gioco esprimendoci al massimo, la strada per vincere la conosciamo: restare sempre concentrate e spingere il gioco come sappiamo fare, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere».