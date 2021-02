Sorteggio Champions: Imoco trova Scandicci ai quarti di finale

Venerdì 12 febbraio svelati gli abbinamenti per le fasi finali della Cev Champions League 2021. Prime tre gare in trasferta per le Pantere, al Palaverde le sfide di ritorno

Venerdì 12 febbraio si sono svolti in Lussemburgo, nella sede della Cev, i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. L'A.Carraro Imoco Volley, ancora imbattuta in Europa dopo la fase a gironi, affronterà le toscane della Savino del Bene Scandicci.

Tra gli altri abbinamenti: Igor Novara-Fenerbahce Istanbul, Chemik Police-Vakifbank Istanbul, Unet Busto Arsizio-Eczacibasi Istanbul. Pantere in campo il: 22/23/24 febbraio sul campo di Scandicci, il 2/3/4 marzo al Palaverde. Date e orari definitivi verranno comunicate nei prossimi giorni in base alle programmazioni televisive (in Italia le partite verranno trasmesse su Sky Sport e su Rai Sport Hd). La capitana Joanna Wolosz commenta il sorteggio con queste parole: «E' stato importante evitare un lungo viaggio in Polonia, anche se per me sarebbe stato simpatico tornare a casa, ma va benissimo così. A questo punto tutte le squadre sono molto forti, con Scandicci abbiamo già giocato quest'anno spesso, ma la Champions fa un po' storia a se, saranno due belle battaglie. Loro stanno giocando molto bene, sarà molto tosta. Noi però vogliamo andare fino in fondo, ci stiamo preparando con tanto impegno per la fase decisiva della competizione, dovremo essere al massimo perchè ci aspettano partite davvero difficili».

Robin De Kruijf ha commentato in diretta sui social il sorteggio: «Attendiamo da tempo, dallo scorso anno, la possibilità di giocare le partite decisive della Champions e tra poco arriveranno. Dall'urna è uscita Scandicci, una squadra molto forte, ma a questo punto della competizione sappiamo che squadre deboli non ce ne sono quindi ci prepareremo al meglio per essere pronte contro la squadra toscana che conosciamo bene. Sappiamo che la nostra striscia di vittorie ci fa indicare come favorite, ma non sentiamo la pressione perchè ci concentriamo sempre su una partita alla volta. Noi questa coppa vorremmo finalmente portarla a casa, ma per farlo dovremo essere brave a superare tutti i difficili ostacoli che avremo sul nostro cammino, a partire da Scandicci».