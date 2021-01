Imoco in trasferta a Scandicci: i tifosi toscani ricordano "Paolone" Sartori

Al Palasport di Scandicci il commovente ricordo dell'indimenticabile Paolo Sartori da parte dei tifosi toscani. Una sorpresa inaspettata per la squadra di Conegliano che, dopo essere arrivata al palazzetto per il match, ha ringraziato la squadra avversaria con una nota ufficiale: «Paolone era proprio un tifoso e una persona speciale, grazie ai sostenitori di Scandicci per questo bellissimo gesto». Fuori dal palasport i tifosi toscani hanno appeso un lungo striscione mentre, sulle tribune, è stata collocata una sua foto con un mazzo di fiori e una maglietta commemorativa: "Paolone uno di noi" il messaggio dei tifosi toscani.

La partita tra Imoco Volley e Scandicci inizierà alle ore 17.30, mercoledì 13 gennaio. Per le Pantere di Conegliano è la prima trasferta del 2021. Imoco sempre prima in classifica imbattuta con 48 punti (16 partite, 16 vittorie da 3 punti), mentre Scandicci è quarta con 27 punti (9 vittorie, 3 sconfitte), ma ancora quattro gare da recuperare per i rinvii-Covid. Nell'ultimo turno il 6 gennaio Imoco vincente in casa con Firenze (3-0), la squadra di coach Barbolini invece domenica ha battuto 3-1 in trasferta Casalmaggiore. 18 i precedenti in Italia tra le due squadre, con 14 vittorie di Conegliano (che ha vinto nella presente stagione per 3-0 sia la semifinale di Supercoppa che all'andata al Palaverde) e 4 di Scandicci. Le due squadre nel 2018 si sono sfidate anche nel girone di Champions League con una vittoria per parte. Match in diretta streaming su Lvf Tv con abbonamento, o su Radio Conegliano 90.6 mhz. Aggiornamenti e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley. Gli arbitri dell'incontro saranno: Zavater e Brancati.

Coach Daniele Santarelli commenta: «Veniamo da una bella partita con Firenze dove la squadra si è espressa molto bene e ha commesso pochissimi errori. E' bello vincere e giocare bene, le ragazze ci tengono e a fine partita erano contente. Non sempre ultimamente ci era riuscito. Ora dobbiamo continuare e ci aspetta una difficile trasferta a Scandicci. Sarà una bella partita, probante, contro un'avversaria forte, quello che ci serve anche in prospettiva-Champions.Loro vengono da una buona vittoria pur incomplete ed è una squadra che può dare parecchio fastidio. Possono giocare in molti modi diversi, con l'innesto di Vasileva hanno un'altra arma in un organico già ricco di alternative. Noi ci stiamo preparando per ogni eventualità, dovremo essere pronte tatticamente ad interpretare il loro gioco. La condizione? Dopo un mese di dicembre difficile stiamo recuperando la migliore condizione fisica, stiamo raggiungendo la forma migliore del gruppo in vista della tre giorni di Nantes dove servirà il contributo di tutte». Due anticipi Rai in trasferta per l'Imoco Volley nel calendario: le Pantere saranno in diretta Rai Sport HD sabato 23 gennaio alle 15.00 a Trento contro la Delta Informatica e sabato 30 alle 20.30 a Monza con la Saugella. Nel mezzo dal 26 al 28 la "bolla" di Cev Champions League a Nantes, con tre partite che avranno copertura mediatica di Sky Sport, rai Sport e Eurovolley.tv.