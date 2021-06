Benetton Rugby, oltre 8mila euro per la raccolta fondi "In meta con Noah"

E’ terminata martedì 18 maggio la raccolta fondi "In Meta con Noah", organizzata da Jayden Hayward, giocatore simbolo del Benetton Rugby che, lavorando a stretto contatto con l'associazione La Nostra Famiglia di Treviso, ha deciso di dedicarsi a questa iniziativa di solidarietà, aiutando l’organizzazione che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva con l’intento di migliorare la qualità della vita attraverso specifici interventi. La Nostra Famiglia in questi anni è stata particolarmente vicina a Noah, figlio di Hayward, al quale è stato diagnosticato l’autismo, oltre a disturbi da deficit di attenzione/iperattività. L’atleta biancoverde ha voluto così organizzare una raccolta fondi per l’organizzazione che opera attivamente nel sociale e la risposta dei tifosi è stata importante, tanto che è stata raggiunta la cospicua somma di 8.312,52 euro. Importo che verrà destinato interamente a La Nostra Famiglia di Treviso.

I vincitori dell’estrazione sono: Vittorio R. che si è aggiudicato la maglia indossata da Hayward in occasione della sua 100esima presenza in Benetton Rugby e Irene P. che si è aggiudicata la maglia indossata da Hayward in occasione della sua ultima presenza con la Nazionale Italiana. Queste le parole del giocatore: «Grazie a tutti per l’amore ed il supporto dimostrato, siamo rimasti esterrefatti dall’importo raccolto. Sappiamo che a causa del Covid, dal punto di vista finanziario, è un momento difficile per tutti e apprezziamo davvero ogni donazione. La Nostra Famiglia ha fatto tanto per me, mia moglie e per nostro figlio Noah; abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi perché conosciamo le difficoltà che derivano dall’avere un figlio disabile. Da quando Noah ha iniziato a frequentare con La Nostra Famiglia, è migliorato immensamente e noi speriamo che anche altre famiglie possano avere le stesse opportunità».