Tennis, inaugurato il 4° campo Istrana Clay Court

Inaugurazione in pompa magna del 4° campo di Istrana. Autorità civili, militari, sportive e religiose tutte attorno alla nuova struttura fissa che consente il massimo risparmio energetico. Detto fatto.

Nata l’idea in primavera al presidente del sodalizio istranese Maurizio Torresan, fatta sua dall’intera giunta comunale, presente in toto con estremo orgoglio, la consegna, in soli tre mesi. Ottima sinergia pubblico-privato. Struttura fondamentale per tutte le attività tennistiche. Preziosa d’estate quando il maltempo imperversa sul prosieguo dei tornei, essenziale in questo periodo di crisi energetica perché non abbisogna dell’aria compressa al suo interno come per le coperture pressostatiche, si rivela come la soluzione ideale per tutte le problematiche attuali. E proprio a questa scelta che plaude Alessandro Zambon vice presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis, presente, all’inaugurazione. Così come anzidetto con l’intera giunta presieduta dalla sindaca Maria grazia Gasparini, il suo vice Andrea Francescato, l’assessore allo sport Luciano Fighera e Marianna Rossi che sono riusciti a consegnare il manufatto in tempo record, hanno partecipato con orgoglio al taglio del nastro. Benedizione da parte del parroco Don Fabio Baracco, plaude anche uno dei main sponsor del club tennistico istranese, la famiglia Positello tutta presente al battesimo, tenuto anche dai giocatori pro Daniele Valentino e Carlo De Nardi. Non potevano mancare i giudici arbitri Giuliano Ferro che in questi giorni sta chiudendo le iscrizioni per un nuovo corso, Loredana Venturini e Mauro Cenedese, ma sopratutto colui il quale queste strutture le ha fatte crescere come funghi. Andrea Camarin delegato provinciale della Federazione tennis. Quando ha condotto l’Eurosporting di queste strutture ne ha impiantate 5, 4 appena concluse presso lo Sporting Life Center di Vacil ed ora Istrana. Queste fanno ottima compagnia a quelle esistenti a Volpago, Motta di Livenza, Villa Guidini, alla Barchessa di Casale Sul Sile, a Mogliano e al Park di Villorba.

Tornei in corso

A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Giovedì si gioca dalle 13.30 alle 22 in palio i pass per il main draw. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Silea nel weekend 22 e 23 ottobre Rodeo maschile fino ai giocatori di 3^ categoria 5° grado. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 ottobre. A Volpago Trofeo Still Rodeo Open maschile il 22 e 23 ottobre dove saranno 32 i partecipanti dalla 1^ categoria a scendere. Anche qui le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 12 del 20 ottobre.