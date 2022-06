Treviso Basket, l'obiettivo del Consorzio: «Rilanciamo TVB con un piano pluriennale»

Il CdA del Consorzio UniVerso Treviso, presieduto da Piergiorgio Paladin, si è riunito nella serata di martedì 31 maggio per programmare la prossima stagione di Treviso Basket e rendicontare quella appena archiviata. Le principali questioni affrontate nel meeting hanno riguardato il rafforzamento del legame con il pubblico e il lancio di un progetto pluriennale che lasci alle spalle il biennio segnato dal Covid-19.

In attesa che inizi la campagna acquisti, le uniche certezze sono la permanenza di Marcelo Nicola in qualità di capo allenatore e la conferma delle posizioni di vertice nell’organigramma societario. Il compito di rilanciare la squadra dopo la deludente annata non si preannuncia semplice. Dando per scontati gli addii di Russell, Dimsa, Jones e Sims, e con Bortolani e Akele in orbita Reggio Emilia, la dirigenza sarà chiamata ad una rivoluzione nel roster e ad un’attenta valutazione sulla possibilità di usufruire di una wild card per partecipare ad una coppa europea.

Ecco il comunicato integrale del Consorzio:

«Ieri sera il CdA del Consorzio UniVerso si è incontrato al fine di commentare la stagione che si conclude al 30 giugno e mettere le basi per la prossima.

Il primo punto su cui ci si è confrontati è stata la valutazione dell’impatto della pandemia. È emerso che ci troviamo ad avere a che fare con “un socio coatto”, che con la sua sola presenza ha creato non pochi problemi alla gestione economica della stagione. I protocolli anti-covid hanno inciso notevolmente sia nella fruizione delle gare da parte dei tifosi che in procedure e materiali sanitari.

Gli sforzi economici extra budget di un gruppo di soci e sponsor nonché di De’ Longhi verranno impiegati per far fronte a questi compensi.

L’organizzazione interna della società, preso atto di una serie di inconvenienti ed errori commessi durante la stagione, ha avuto una conferma delle posizioni apicali. Sono stati valutati con attenzione i vari passaggi critici e nella fase di impostazione della nuova stagione verrà posta particolare attenzione al fine di evitare il loro ripetersi.

Rispetto al ruolo attuale del Consorzio, sono state analizzate le sue potenzialità, il suo stato e le sue prospettive. La prossima settimana è prevista una riunione con i soci ai quali verranno presentate le considerazioni del CdA e raccolte contemporaneamente le indicazioni della compagine.

Ci si è soffermati sul legame col pubblico: si è già al lavoro per realizzare una campagna abbonamenti che metta al centro la voglia e il piacere di tornare al Palaverde, e si stanno già studiando delle soluzioni che gratifichino la fedeltà dei vecchi abbonati e il ritorno di famiglie e giovani a tifare Treviso Basket.

Infine si è affrontato il tema della costruzione di un progetto pluriennale che accompagni Treviso Basket nella sua seconda decade e che la stabilizzi nella massima serie italiana. Il gruppo di lavoro ha espresso impegno e volontà in merito e nelle prossime settimane, anche attingendo anche dal contributo di altri soci, si occuperà di mettere a terra un piano realizzabile, serio e soprattutto sostenibile dalle forze attualmente in campo. Sarà fondamentale l’impegno di tutti (Consorzio, Società, Sponsor e Tifosi), coscienti che la prossima stagione, per diventare la base del progetto, dovrà vedere l’uscita dalla compagine del “socio coatto” sopra citato».