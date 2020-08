Al via la stagione 2020-21 della Rucker Sanve

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo tanti mesi di attesa, tra mascherine e gel igienizzante, nel rispetto del protocollo che regola le attività sportive, possiamo finalmente dire che la Rucker è ritornata a calcare il parquet del PalaSaccon. E già questa è una splendida notizia per tutti, dal presidente Guberti che ha aperto ufficialmente la stagione fino agli under aggregati alla prima squadra, tutti insieme a metà campo per iniziare una stagione che, al momento, presenta tante aspettative quante incognite legate alla gestione dell’emergenza sanitaria. In campo a gestire la ripresa dell’attività lo staff tecnico capitanato da Marco Mian, con Reziero Napolitano e Jacopo Bressan, e Luca Bolletta, il preparatore fisico che con Amedeo Brugnera, new entry come fisioterapista, ha iniziato a curare la parte atletica. Gli allenamenti continueranno per tutta la settimana, anche con doppie sedute, con il programma del precampionato in via di definizione. Per adesso, e di per sè è una splendida notizia, capitan Rossetto e compagni sono tornati sul campo. E noi con loro.

(Foto Incastro)

