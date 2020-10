Borgo Molino, agli Europei su pista arriva ancora un bronzo per Manlio Moro

Prosegue l'impegno ai Campionati Europei su pista a Fiorenzuola (Pc) per i ragazzi della Borgo Molino Rinascita Ormelle e sabato è arrivata un'altra medaglia pesante. A conquistare un'altro bronzo è stato Manlio Moro che, dopo aver centrato il podio nell'inseguimento a squadre, ha chiuso al terzo posto anche l'inseguimento individuale. Esattamente come era accaduto con il quartetto azzurro anche stavolta Manlio Moro ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nella finale per il terzo-quarto posto corsa contro il russo Kryuchov.



Un risultato che lascia un pizzico di rammarico in casa Borgo Molino Rinascita Ormelle addolcito però dalla soddisfazione per la seconda medaglia conquistata nella rassegna continentale: "Essere terzi con il miglior tempo assoluto sembra una contraddizione ma purtroppo queste sono le regole. Resta la consapevolezza del valore di un ragazzo come Manlio che anche sravolta ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa in una specialità difficile e impegnativa come l'inseguimento individuale" ha commentato il ds Christian Pavanello.

