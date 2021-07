Internazionali di tennis del Friuli: Serena Wines 1881 sarà sponsor

Confermata la join venture di Serena Wines agli Internazionali del Friuli, kermesse molto attesa dagli appassionati di tennis trevigiani. Il player internazionale coneglianese Luca Serena, presente alla conferenza stampa come coosponsor beverages con Acqua Dolomia, ribadisce l’obbligatorietà di esserci a questo evento annuale che spegne la sete del grande tennis per il pubblico veneto e friulano. Gli Internazionali inizieranno lunedì 26 luglio con la sesta edizione femminile del 15.000 International Tennis Federation che si concluderà l'1 agosto con le finali al mattino. Nel pomeriggio dello stesso giorno partiranno le qualificazioni al main draw della 18^ Edizione del Challenger Atp da 80.000 euro che si concluderà domenica 8 agosto.

Nel femminile ci sarà anche Melania Delai, n. 590 Wta e tennista tridentina, trentina e veneta di adozione che si allena tra Vicenza e Jesolo. Questa edizione segnerà anche la rinascita della giocatrice della Fed Cup Deborah Chiesa tds numero 3 ed ex 143 wta al rientro di un lungo stop fisico. La tds numero una sarà l’italiana Stefania Rubini attualmente nella 327^ posizione. La 28enne bolognese dovrà attendersi le insidie di Martina Colmegna numero 2 data in forma in quanto fresca quartista del 15.000 greco di Heraklion e vincitrice in doppio della 5^ edizione friulana in coppia con Federica di Sarra. Molte le sorprese e le insidie che arriveranno dall’Est come la slovena Nika Radisic finalista nel 2019.

Altro capitolo per il Challenger ATP che sarà il secondo piatto di questa 15 giorni di tennis molto attesa dal pubblico trevigiano e che per la quale dovrà causa Covid , ci sarà ingresso contingentato, prenotandosi via internet l’accesso, in particolare sul centrale dove vi saranno soltanto 600 posti disponibili. Inoltre dai quarti di finale ci sarà solo l’ingresso a pagamento. Con 5 € sarà possibile avere il posto assegnato nominativo.

Tds number one l’italiano Stefano Travaglia n°88 del ranking mondiale e gli farà compagnia Paolo Lorenzi molto amato dal pubblico vincitore di ben due edizioni 2012 e 2018. Sempre tra i grandi attesi ci sarà il francese Gilles Simon ex n°6 nel 2009 e vincitore di 14 tornei del circuito Atp. I suoi 36 anni potrebbero essere un limite, ma la qualità del suo tennis sopraffino, potrebbe sicuramente soddisfare il palato e le attese del grande pubblico. Altri due giocatori azzurri attualmente altalenanti, sono Federico Gaio ed Alessandro Giannessi. Ci sarà anche il giovane Gian Marco Moroni dato in progress. Poi gli argentini Juan Manuel e Francisco Cerundolo che hanno ben avviato la stagione 2021 in Sudamerica nel 250 di Cordoba e Buenos Aires. Il fresco vincitore del Challenger di Perugia Thomas Martin Etcheverry n°166. Il giovane danese Holger Rune classe 2003 vincitore di un Challenger di Biella e non mancherà il tifo per il giocatore di Azzano Decimo Riccardo Bonadio che lo scorso anno aveva centrato i quarti di finale e dato in gran spolvero per i recenti risultati in Romania nel 100.000 di Iasi dove anche qui si è arreso ai quarti di finale. Tutta la kermesse nemmeno a dirlo sarà in memoria di Edi Aldo Raffin, del quale la figlia Serena è l’attuale presidente anche dell’Eurotennis Treviso di Viale Felissent.

Ad Istrana la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € con cabina di regia tutta rosa è entrato nel vivo del draw di 3^. Sonia Rossi per la direzione societaria e Loredana Venturini in supervisione Fit che stanno gestendo le esigenze dei 140 tennisti. E’ iniziato il main draw. A Volpago è iniziato il 16/7 il Trofeo Steel Costruzioni di 4^ categoria maschile diretto da Gianfranco Casagrande, supervisionato da Aldo Bernardi con 108 partecipanti.

Dal 17 al 25/7 al Dopolavoro Ferroviario di Treviso Via Benzi c’è il 1° torneo giovanile dai 10 ai 16 anni diretto da Andrea Pieratti con centinaio di giovani racchette. Al Villa Guidini di Zero branco torneo di 3^ maschile dal 24/7 al 07 Agosto, diretto da Ugolino Comelato. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/7 per i 4^ e le ore 12 del 25/7 per i giocatori di 3^ all’indirizzo: tcvillaguidini@alice.it. A Caerano di San Marco dal 23/7 al 08/08 torneo di 3^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 fino ai 3.5 e per le ore 12 del 23/7 per i rimanenti di terza all’indirizzo mail: tc.caerano@gmail.com.