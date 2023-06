Dall'isola d'Elba piovono altri due titoli italiani per la stampa trevigiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Portoferraio nell’Isola D’Elba si sono svolti i campionati italiani di tennis per giornalisti. A rappresentare la Marca trevigiana c’erano Alessandro Baschieri (Corriere del Veneto) e Bratislav "Bata" Janjic (free lance). Hanno portato a Treviso altri due titoli italiani giocando Campionati Assoluti dell’A.G.I.T. (Associazione giornalisti italiani tennisti). Nella finale degli over 50, Baschieri ha battuto Pitti (Giornale di Sicilia) in due set 63 75. Maestro Bata Janjic che presta la sua opera presso il Tc Mogliano si è aggiudicato il tricolore nella categoria over 60. vincendo finale contro il torinese Alberto Pastorella (Tuttosport) per 62 64. Giocando insieme con Pastorella, nel doppio Bata è arrivato al terzo posto per il 130. Il duo Coppia è stato sconfitto in semifinale da Mapelli (La 7) e Mosconi del Messaggero per 6/4 4/6 9/11. Accesso alla finale sfiorato per un nonnulla. TORNEI IN CORSO Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. Fino al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7.