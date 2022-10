Ad Istanbul Luca Serena vince il Master Itf e vola al 5° posto mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In Turchia Luca Serena vince l’Itf Master Senior di Istanbul e vola al 5° posto mondiale. Il tennista vittoriese vero matador dei turchi, si aggiudica 5 incontri in due set contro 4 turchi ed un polacco. Ad Istrana Sabato 15 alle 10.30 inaugurazione presso il Tc Istrana di Via Capitello 43 del 4° campo da tennis. Il secondo in terra rossa naturale (clay) ma coperto da struttura fissa. Questo consentirà di poter giocare sempre con qualsiasi condizione meteo, specie d’estate quando tutti i campi sono scoperti, garantendo il prosieguo dei campionati, ma soprattutto il vantaggio economico. Non abbisogna di essere pressurizzato, quindi niente consumo energetico per sorreggerlo. Una lungimiranza virtuosa del presidente del sodalizio istranese Maurizio Torresan che sarà presente assieme all’intera giunta comunale. Questa struttura si aggiunge alle 5 presenti all’Eurosporting, alle 4 nuovissime dello Sporting Life Center di Vacil, alle due di Villa Guidini, del Park di Villorba, Barchessa e di Mogliano. A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Gare di Venerdì 14 saranno dalle 13 fino alle 22. Dal 15 al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Silea nel weekend 22 e 23 Ottobre Rodeo maschile fino ai giocatori di 3^ categoria 5° grado. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Ottobre. A Volpago Trofeo Still Rodeo Open maschile il 22 e 23 Ottobre dove saranno 32 i partecipanti dalla 1^ categoria a scendere. Anche qui le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 12 del 20 Ottobre.