Istrana, tutto pronto per le finali del 27° Open Trofeo Positello Imballaggi

Inizieranno alle ore 18, a Istrana, le finali del 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. La cabina di regia rosa con Sonia Rossi e Loredana Venturini hanno gestito 75 iscrizioni. L’ultimo atto odierno vedrà in campo Tommaso Lago contro Lorenzo Favero e Ludovica Ceolato con Emily Iosio. L'opitergino Federico Drusian in 15 giorni si è aggiudicato il torneo di 3^ sull’erba di Gaiba e quello sui clay di Azzano Decimo.

Tornei in corso

Fino al 24 luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile con un totale di 134 giocatori. A Volpago fino al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money con 71 contendenti. A Villa Guidini fino al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 91 giocatori. Al Tcvo fino al 4/8 a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati.

Iscrizioni aperte

A Castelfranco Veneto dal 27 luglio al 10 agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 luglio. Ad Istrana dal 2 al 11 agosto 7° Torneo Giovanile Trofeo Vismec dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 luglio. Sporting Life Center il 26 Luglio all in a day Tpra qualificazioni Ibi 2025 expert level Circuito FitLine. Iscrizioni 345-0570753 Giulia. Sporting Life Center il 2 Agosto all in a day Tpra qualificazioni Ibi 2025 expert level Circuito FitLine. Iscrizioni 345-0570753 Giulia.G A Visnadello dal 3 al 17 Agosto torneo di 3^ categoria iscrizioni entro le ore 12 del 1/8. A Pederobba dal 3 al 18 Agosto torneo di 3^ categoria Dm Decori e Generali Tezza solo draw azzurro. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/8. Alla Barchessa dal 17/8 al 31/8 Torneo di 4^ maschile. Iscrizioni entro le ore 14.00 del 15/8.