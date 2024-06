51° Stormo caccia di Istrana, in tremila di corsa per la "Run51"

È conto alla rovescia per l’evento podistico che domenica 23 giugno andrà in scena all’interno dell’aeroporto militare “Vittorio Bragadin”: 10 km su un percorso omologato Fidal e due prove a carattere non competitivo di 6 e 10 km. Il ricavato andrà alla Fondazione Città della Speranza