Ad Istrana concluso il veneta Nastri torneo di tennis per Veterani dagli over 45 ai 55 anni

Concluso il torneo Veterani di Istrana Trofeo Veneta Nastri con 50 giocatori dai 40 ai 55 anni coordinati da Sonia Rossi e Marco Isotti. Tre i draws completati. E’ andata così. Nell’over 40 Elisabetta Talarico del Tc Padova che supera in finale con un 6/1 6/2 Emanuela Brun del Fossò. Due i tabelloni maschili. Nell’over 45 il maestro del TCVO di San Vendemiano ha messo tutti in fila, l’ultimo a resistergli è stato Andrea Bresolin dello Sporting Life Center che l’ha portato al terzo set. Nell’over 55 sempre Andrea Barone è riuscito a far suo anche questo draw. Qui ha decisamente combattuto di meno, ma Cristiano Marchesan in questa sessione era già pago delle sue due vittorie. Il giocatore del Visnadello è comunque riuscito ad intascare 4 giochi. Ad Istrana tutto pronto per l’Open Positello Imballagi in chiave maschile e femminile. Un impegno costante per il presidente Maurizio Torresan che come sempre onora per primo le competizioni. TORNEI TREVIGIANI IN ATTO Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Cinque le gare odierne valide come Ottavi di Finale. Alle 16.30 Tommaso Gabrieli del Bassano (2.2) vs Riccardo Masiero del Park di Villorba. Alle 18.00 Nicola Ghedin del Palladio ‘98 cercherà di prendersi la rivincita con Pietro Romeo Scomparin. I due si erano affrontati negli ultimi turni degli Assoluti del Veneto e ne era scaturita una gara durata quasi 3 ore di gioco esaltante. Sempre alle 18.00 il vicentino Marco Carretta con il bassanese Francesco Salviato. Alle 19.30 derby sudamericano e di club, tra Nicolas Bianchi ed Alejo Vilaro. L’ultimo incontro sarà sempre alle 19.30 e verrà sostenuto dal vicentino Giovanni Peruffo con Daniele Valentino. Finali previste per venerdì 23 Giugno. Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6. Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7.