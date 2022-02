Fioretto, Jacopo Bonato conquista l'oro a squadre alla Coppa del Mondo U20

Seconda vittoria consecutiva per la squadra azzurra di fioretto maschile in Coppa del Mondo Under 20. Dopo essere saliti sul gradino più alto del podio ad Aix En Provence, il quartetto azzurro del quale fa parte anche il trevigiano Jacopo Bonato, ha vinto ieri la tappa spagnola a Sabadell. Per l’Italia, accompagnata dai maestri Stefano Barrera e Giuseppe Pierucci, è stato un trionfo.

Gli azzurri hanno cominciato la gara dal tabellone da 16, battendo la Slovacchia per 45-28. Persino più nette sono state le affermazioni successive del quartetto composto anche da Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini: nei quarti di finale 45-23 all'Olanda, in semifinale 45-22 alla Germania. Con la certezza di un posto sul podio, gli azzurrini del fioretto hanno tirato al massimo anche il match di finale contro la Francia per bissare l'affermazione di Aix En Provence, e ancora una volta la squadra italiana s'è imposta con una prova di forza. Risultato di 45-33, vittoria e Inno di Mameli.

Gli atleti azzurri di tutte e sei le armi saranno impegnati a partire da sabato a Novi Sad per i Campionati Europei Giovani e Cadetti. Jacopo Bonato, allievo dei Maestri Francesca Dalessandri e Filippo Cesaro a Scherma Treviso M° Ettore Geslao, debutterà domenica 27 nella prova individuale e sarà in gara anche mercoledì 3 marzo con la squadra.